Due bus guasti in contemporanea. Gli studenti saltano la prima ora

Non solo i treni fanno disperare i pendolari, ma ieri mattina ci si sono messi anche due pullman delle Autoguidovie che non ne hanno voluto sapere di entrare in servizio. Oltre un centinaio di studenti sono rimasti a piedi a Pandino per una concomitanza difficilmente ripetibile: due bus si sono guastati contemporaneamente, obbligando Autoguidovie prima a ritardare il servizio e poi a sospenderlo.

È successo con i pullman delle 7.20 che caricano oltre un centinaio di studenti delle scuole superiori e li portano a Crema, negli istituti di appartenenza, in orario per assistere alle lezioni. Ieri mattina intorno alle sette alla fermata dei pullman si sono ammassati, come di consueto, gli studenti che devono andare in città per sedersi sui banchi. Ma alle 7.20 nessun pullman si è palesato all’orizzonte. I ragazzi hanno pensato a un ritardo, anche se prevedere che entrambi i bus potessero tardare era un’ipotesi molto improbabile. Con il passare dei minuti i ragazzi hanno capito che qualcosa non tornava e che quei pullman non sarebbero passati. Alcuni studenti sono tornati a casa per raggiungere Crema con mezzi propri, molti sono rimasti sul posto ad attendere notizie e pullman.

L’attesa è terminata alle 8, quando sono arrivati i mezzi programmati per quell’ora. Solo allora è stato comunicato loro che al momento di partire dall’autorimessa entrambi i pullman previsti per il servizio si sono rifiutati di partire. E così sono stati avviati all’officina anziché sulle strade. Gli studenti hanno dovuto servirsi dei pullman delle 8, saltando la prima ora di lezione.

