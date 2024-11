Droga nel pacchetto di sigarette: denunciato

I carabinieri di Soncino hanno denunciato per spaccio un uomo di 30 anni, con precedenti di polizia a carico, trovato in possesso di varie dosi di cocaina e hashish, di un bilancino e di denaro. Domenica, poco prima delle 22, i militari hanno notato un’auto transitare in una via del centro del borgo e si sono avvicinati al mezzo per un controllo. Il veicolo si è allontanato velocemente, accelerando e tentando di far perdere le sue tracce, ma i militari lo hanno seguito e raggiunto. L’uomo alla guida si era fermato, mostrandosi molto nervoso, e quando ha aperto un vano portaoggetti per prendere i documenti dell’auto i militari hanno notato un pacchetto di sigarette aperto che, su richiesta, l’uomo ha consegnato e al cui interno sono state trovate due dosi di cocaina. A quel punto lo hanno perquisito, controllando anche il veicolo e trovando altre due dosi di cocaina e marijuana. Nel suo portafoglio c’erano oltre 300 euro in banconote di piccolo taglio. I carabinieri hanno perquisito pure la sua abitazione, dove hanno trovato un bilancino elettronico di precisione e alcune buste ritagliate per il confezionamento delle dosi. Al termine i militari hanno denunciato il 30enne per detenzione ai fini di spaccio.

P.G.R.