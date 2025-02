Domato l’incendio scoppiato nella ditta Iml. Il magazzino automatizzato è danneggiato

Capannone inagibile, magazzino automatizzato distrutto e aria probabilmente senza conseguenze apprezzabili a seguito dell’incendio divampato giovedì pomeriggio alla Iml di Offanengo. Queste le conclusioni tirate ieri mattina dai vigili del fuoco che hanno continuato il lavoro fino alle 16. Sul posto per tutta notte anche la polizia intercomunale di Offanengo che ha controllato che non intervenissero malintenzionati, visto che la fabbrica risultava aperta. Giovedì era arrivata l’Arpa a misurare i valori presenti nell’aria: nell’incendio è andata a fuoco parecchia plastica. I risultati saranno resi noti la prossima settimana, ma pare che non vi sia nulla di anomalo. Il magazzino, invece, ha riportato seri danni ed è stato dichiarato inagibile. Dovranno intervenire i tecnici per valutare quali riparazioni apportare per poterlo riutilizzare. P.G.R.