Trovati con droga e soldi. Obbligo di firma per due cinquantenni

Due uomini, di 56 e 53 anni, italiani residenti a Pavia nella zona del Policlinico, sono stati arrestati dalla polizia per spaccio in concorso di sostanze stupefacenti. Gli investigatori della squadra Mobile si sono insospettiti per "alcuni comportamenti insoliti", come spiegato nella nota diramata ieri dalla Questura, che li hanno portati a intecettare una cessione e al sequestro di droga, sia eroina che cocaina, oltre a materiale per il peso e il confezionamento dello stupefacente e circa 800 in contanti, ritenuti il guadagno illecito. Ieri gli arresti sono stati convalidati dal Gip, che ha disposto la misura cautelare dell’obboligo di firma per entrambi, in attesa di giudizio.

S.Z.