Devasta dehors e arredi, smascherato

Ubriaco e furioso, per motivi ancora ignoti, se la prende con fioriere, sedie e tavoli di alcuni locali del centro di Cremona. Ma lo fa a volto scoperto e viene riconosciuto e denunciato dai carabinieri per danneggiamento aggravato. il fatto risale al 10 maggio quando nella notte, poco prima delle tre, è arrivato un uomo non troppo fermo sulle gambe e visibilmente ubriaco che ha cominciato a prendere a calci tutto quel che trovava. E a quell’ora di notte, di venerdì, in giro non c’era nessuno. Ma ci sono le telecamere di videosorveglianza che hanno seguito le imprese di questa persona, persa nella sua follia. Piazza della Pace, via Gonfalonieri, piazza del Comune, la scia di sedie e tavoli rovesciati, spazzatura sparpagliata a strada, fioriere danneggiate, ha segnato il passaggio dell’uomo. Poco prima del suo raid questa persona aveva creato problemi ai clienti che si erano attardati in alcuni locali. Ricevuta la denuncia da parte dei commercianti danneggiati, i militari hanno fatto il percorso a ritrovo, seguendo i filmati delle telecamere.

Hanno riconosciuto l’uomo, un 46enne pregiudicato, lo hanno visto prendere a calci tutto e tutti e arrivare anche a coprirsi il volto quando, ormai troppo tardi, si era accorto delle telecamere. Così, una volta dato un nome, questa persona, riconosciuta anche dai clienti molestati, è stata convocata in caserma dai carabinieri e messa di fronte all’evidenza dei fatti. Il responsabile è stato denunciato per danneggiamento aggravato.

Pier Giorgio Ruggeri