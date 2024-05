Si finge addetto dell’antitrust e riesce a rubare 3.000 euro: denunciato hacker

Casalmaggior (Cremona) – Preso un hacker dai carabinieri, una persona pregiudicata che dalla sua abitazione, in provincia di Caserta aveva raggirato un uomo di Casalmaggiore sottraendogli 3.000 euro.

A fine novembre, una persona aveva raccontato ai carabinieri di avere ricevuto una telefonata nella quale l’interlocutore si era presentato come addetto all’antitrust di Poste italiane. Questa persona lo aveva avvisato di un accesso anomalo sul suo conto e lo aveva avvertito che erano stati effettuati tre pagamenti anomali per 3.000 euro totali. Più tardi il truffatore aveva richiamato e avvertito la vittima che avrebbe ricevuto delle notifiche e che avrebbe dovuto rispondere per risolvere la situazione.

L’uomo ha eseguito quanto ordinato, credendo di richiedere la restituzione degli importi ma in realtà stava effettuato transazioni per 3.000 euro a favore di un sito di vendite estero. Quando la vittima ha scoperto che sul suo conto corrente erano spariti proprio 3.000 euro, ha capito di essere stato truffato e si è presentata in caserma.

Sono cominciate le indagini e i militari di Crema hanno scoperto che il numero di telefono che aveva contattato la parte lesa era intestato a un 23enne, residente in provincia di Caserta, che è stato denunciato per frode e accesso abusivo a sistema informatico.