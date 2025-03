Danni al cantiere. Incendiario scoperto

E alla fine è stato identificato e denunciato per danneggiamento ai danni di un’impresa edile che aveva il cantiere nell’Istituto ospedaliero di San Bassano. Per ben tre volte il proprietario aveva subito danni a causa di incendi dolosi appiccati alla protezione in plastica del ponteggio, tra settembre e novembre. Nelle immagini della telecamera si vedeva un uomo con il volto coperto appiccare il fuoco con un accendino e poi fuggire. In altre telecamere in paese, si vedeva negli stessi orari una persona vestita come l’incendiario, che è stato identificato e denunciato. P.G.R.