Danni ad azienda e pali della luce. Denunciato l’autista di un tir

Aveva un tasso alcolico “stellare“, l’autista straniero alla guida di un lungo Tir che mercoledì mattina in via dei Fontanili ha fatto una strage di pali della luce, schivando un’azienda dove vi erano dei dipendenti al lavoro e provocando danni per migliaia di euro. L’autista, uno straniero che proveniva dalla Polonia, mercoledì intorno alle 9.30 mentre stava percorrendo via dei Fontanile, strada che porta a Ripalta Arpina, ha perso il controllo del suo pesante e lungo autocarro Daf, sbandando sulla destra e andando a sbattere dapprima contro il muro di un’azienda, abbattendone una parte, distruggendo poi due centraline elettriche, facendo saltare come birilli cinque pali della luce in legno, schivandone uno in cemento e terminando la sua corsa a pochi metri da un’azienda, dove c’era gente al lavoro, dopo circa cento metri di fuori strada. Le modalità dell’incidente avevano subito destato i sospetti dei carabinieri che erano intervenuti sul posto per effettuare i rilievi, che avevano chiesto ai soccorritori di far eseguire gli esami del sangue per capire quale fosse il tasso alcolico dell’autista, che ha 63 anni e che era stato ricoverato in codice giallo.

E, in effetti, il risultato è stato “stellare“: lo straniero aveva un tasso alcolico di 2.70 g/l, oltre il coma etilico. Ricordiamo che gli autisti di mezzi pesanti o pubblici alla guida non devono assumere alcolici quando viaggiano. Ricevuto il responso, i carabinieri hanno tolto la patente al 63enne, lo hanno multato e denunciato per guida in stato di ebbrezza e per aver provocato un incidente. Inoltre al conducente saranno addebitati i danni arrecati, che ammontano a oltre 10mila euro.

P.G.R.