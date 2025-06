Dramma a Cremosano, bambina di tre anni investita da un’auto in manovra: è grave

Cremosano (Cremona), 8 giugno 2025 – Una bambina di tre anni investita per sbaglio, sembra, da un vicino di casa. La chiamata immediata ai soccorritori e il volo in elicottero per portare la piccola in ospedale. Il dramma si è verificato nel pomeriggio di oggi, 8 giugno, a Cremosano in via Treviglio 57. Per cause in corso di accertamento, una bambina di tre anni è stata investita da un’auto in manovra in un parcheggio privato. La bambina sarebbe in gravi condizioni, sul posto un’ambulanza, un’automedica e anche l’elisoccorso decollato da Bergamo. I rilievi spettano ai carabinieri di Crema.

Notizia in aggiornamento