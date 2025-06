Trovato su un’auto rubata, giovane deferito

Forse non sapeva che l’auto su cui stava viaggiando fosse stata rubata, probabilmente da una donna che l’aveva noleggiata ad aprile e poi, scaduto il tempo di noleggio, non l’aveva più restituita. Mercoledì prima delle 9 i carabinieri di Montodine hanno fermato per controlli, sulla provinciale 591, una vettura che proveniva da Crema alla cui guida c’era un giovane. È emerso che il 24enne straniero era pregiudicato e quindi i controlli si sono approfonditi. E così si è scoperto che la vettura risultava rubata. Il mezzo a lui in uso era di proprietà di una società di noleggio il cui rappresentante, ad aprile, aveva denunciato ai carabinieri di Milano che l’auto era stata noleggiata da una donna e poi non restituita. A quel punto il veicolo è stato trasportato in un deposito in attesa di essere restituito alla proprietà, mentre il 24enne è stato denunciato per ricettazione e multato per avere guidato con una patente straniera non convertita nei tempi previsti dopo avere acquisito la residenza in Italia. Anche la patente è stata ritirata.