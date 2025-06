In casa cocaina e 100mila euro. Arrestato

Un cittadino di origine marocchina residente in un paese del Lodigiano è stato arrestato e portato in carcere a Lodi dopo essere stato trovato in possesso di 21 chilogrammi di cocaina, quattro chili di hashish e oltre 100mila euro nascosti nel divano e in varie intercapedini create nei battiscopa del suo appartamento. L’operazione è stata condotta in porto dagli agenti della Polizia di Busto Arsizio con l’ausilio dei colleghi lodigiani.

I poliziotti del Varesotto erano impegnati in controlli volti a reprimere lo spaccio nei boschi della zona e dell’Alto Milanese e nel corso dell’attività di monitoraggio delle zone boschive ove nota è la presenza di pusher, è stata individuata un’auto che ha insospettito gli operatori per i contatti intrattenuti con gli spacciatori da parte del conducente, movimenti che hanno fatto presumere che questi potesse essere un fornitore di sostanza stupefacente.

Il conseguente servizio di pedinamento, finalizzato a scoprire dove fosse domiciliato l’uomo, ha permesso di individuare una palazzina nell’abitato di un paese del Lodigiano, che ieri non è stato reso noto, dove il ventiduenne, è entrato per poi uscirne poco dopo con uno zaino sospetto in spalla. A quel punto è scattato l’intervento dei poliziotti di Busto Arsizio, che, vista la veemente e violenta reazione dell’uomo, hanno visto confermati i propri sospetti.

La successiva perquisizione a carico del giovane ha consentito di rinvenire un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, a conferma del suo ruolo di primo piano nella catena di approvvigionamento di droga su vasta scala: sono stati infatti sequestrati ben 21 chilogrammi di cocaina, 4 chili di hashish e i 100mila euro nascosti. L’uomo è ora in cella a disposizione dell’autorità giudiziaria.