Soncino, schianto tra due auto dopo la sbandata: un giovane in gravi condizioni

Soncino (Cremona), 2 novembre 2024 – Un ferito grave e una persona praticamente illesa nello schianto tra due auto, ieri mattina a Soncino poco prima dell’alba in una strada laterale di via Brescia che conduce a una discoteca e poi al ponte sul fiume Oglio, nei pressi di un locale. Si sono scontrate frontalmente poco dopo le 5 una Fiat Panda e una Golf. I due conducenti, un uomo di 71 anni e un giovane di 26 anni, hanno avuto sorte diversa.

Il veicolo fuori controllo

Secondo la ricostruzione eseguita dai carabinieri della stazione di Romanengo, intervenuti con i soccorritori, il 26enne bresciano di Orzinuovi, mentre si trovava sulla strada laterale a via Brescia, ha perso il controllo della sua Golf, ha sbandato sul lato destro rispetto al suo senso di marcia, ha divelto trenta metri di staccionata in legno della ciclabile e poi è riuscito a riguadagnare la sua carreggiata, andando a finire però quasi subito sulla corsia opposta e centrando in pieno una Fiat Panda dove alla guida c’era il 71enne di Soncino che proveniva in senso opposto. Il giovane di 26 anni è rimasto seriamente ferito alla testa ed è stato trasportato gli Spedali civili di Brescia in elisoccorso, dove è stato accolto in codice rosso. Le sue condizioni sono serie.

L’alcoltest negativo

Invece il 71enne è rimasto praticamente illeso, ma è risultato positivo al test dell’alcol, ha perso la patente e si è preso una denuncia, pur risultando vittima dell’incidente. Sul posto sono arrivate subito auto medica e ambulanza della Croce Verde di Soncino. I soccorritori, viste le condizioni del ferito, hanno optato per l’intervento di un’eliambulanza che si è alzata da Brescia. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco di Orzinuovi e una pattuglia di carabinieri per i rilievi.