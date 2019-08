Cremona, 14 agosto 2019 - Spacciavano marjuana a coetanei. I carabinieri della compagnia di Cremona hanno denunciato due studenti, un 16enne e un 17enne, sorpresi a spacciare. I due ragazzi avevano la loro panchina in parco Sartori, luogo che era più di una base logistica e da dove gestivano una fiorente attività.

L’altra sera i carabinieri li hanno seguiti per un po’ poi hanno deciso di intervenire: addosso avevano trenta grammi di marijuana suddivisa in dosi. A casa è stata trovata altra droga: per entrambi, studenti di Cremona è sxattata la denuncia. I due sono considerati come dei veri be propri ras dello spaccio tra minorenni.