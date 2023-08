Crema, il cane geloso chiude il padrone fuori dall’automobile

Quasi incredibile. Alle tre della notte tra sabato e domenica è arrivata una telefonata ai vigili del fuoco di Crema. Serviva il loro intervento per aiutare un giovane che è fuori casa, davanti all’auto e non ha le chiavi per poter aprire né l’auto né la casa. Per colpa del suo cagnolino. Quando i pompieri sono arrivati sul posto, in via Roggia Comuna, la situazione è questa: dentro alla Toyota del giovane c’è un cagnolino, un Jack Russell, che scodinzola, mentre fuori dall’auto un giovane che non sa da che parte cominciare. È arrivato nei pressi di casa in auto, è sceso e si è fermato per parlare con gli amici, chiudendo la portiera e lasciando il cagnolino sul sedile. A un certo punto il cane si è mosso perché voleva stare con il padrone e ha schiacciato un pulsante: quello che ha irrimediabilmente chiuso tutte le portiere. E dentro la macchina c’erano anche le chiavi di casa. Che fare? I vigili del fuoco hanno forzato una finestra dell’abitazione e aperto la porta dando la possibilità al giovane di entrare in casa, recuperare le chiavi di riserva dell’auto.