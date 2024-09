Comfort e inquinamento zero. In strada nove autobus elettrici

Soluzioni green per muoversi in città. Ieri mattina, in piazza Duomo a Crema, ha presentato i bus elettrici che (con una flotta iniziale di nove) garantiranno il pubblico nella città di Crema e nei dintorni. All’appuntamento hanno partecipato tra gli altri l’assessore ai Trasporti Mobilità Sostenibile di Regione Lombardia, Franco Lucente, il sindaco Fabio Bergamaschi e l’assessore alla Mobilità Franco Bordo, il direttore Agenzia Tpl di Cremona e Mantova Massimo Dell’Acqua, e l’amministratore delegato di Autoguidovie Stefano Rossi. I veicoli esposti hanno ricevuto anche la benedizione impartita da monsignor Daniele Gianotti, vescovo di Crema. Questi mezzi saranno finanziati da regione Lombardia con un contributo di 3.21 milioni di euro. "Stiamo lavorando molto - ha dichiarato l’assessore regionale Franco Lucente - per questa linea che da Crema porta soprattutto i pendolari a Milano. Sostenibilità dei trasporti, efficienza energetica, riduzione delle emissioni vanno nella direzione che da sempre stiamo sostenendo. Contiamo di far circolare entro il 2026 in Lombardia ben 1100 nuovi autobus a ridotto impatto ambientale". "Sul territorio urbano ed extraurbano di Crema - ha continuato l’assessore Lucente - regione Lombardia ha contribuito all’acquisto, tramite l’Agenzia Tpl di Cremona-Mantova, di 32 mezzi per un contributo complessivo di 7.5 milioni di euro".

E, sempre in fatto di trasporti, ha aggiunto una anteprima: "Stiamo lavorando per l’inserimento nelle ore di punta di un treno di andata e una di ritorno diretto Crema-Milano, senza interscambio a Treviglio e senza fermate intermedie sino al capoluogo lombardo". I nove nuovi e-bus per l’area di Crema andranno a sostituire altrettanti modelli Euro 3: quattro da 9 metri per il servizio urbano, quattro da 12 metri per l’extraurbano di Cremona e un 12 metri per l’extraurbano di Bergamo. La flotta elettrica garantirà un ulteriore livello qualitativo del viaggio. Ogni mezzo, oltre ad avere un elevato numero di posti per sedersi, è estremamente silenzioso e dotato di aria condizionata per raffrescare d’estate e riscaldare d’inverno, videocamere di sicurezza, sistemi di frenata di ultima generazione, molteplici prese usb per ricaricare i propri smartphone, soprattutto per chi compie lunghe tratte, due porte di accesso per facilitare la salita e la discesa. I mezzi da r i 12 metri hanno 37 posti a sedere e 41 in piedi (totale 78 + 1 per persone con disabilità); i modelli 9 metri: 18 posti a sedere e 41 in piedi (59 + 1 per persone con disabilità).