Cremona, 13 gennaio 2021- Via libera al progetto di ristrutturazione presentata da Avantea, la Società di cui il legale rappresentante è il professore Cesare Galli, centro per la “Riproduzione animale e ricerca biotecnologica avanzata”. La Giunta di Cremona, su proposta del vice sindaco Andrea Virgilio, ha approvato il Piano Attuativo relativo all'Ambito di Trasformazione denominato CR.35 di via Porcellasco presentato dal Galli in qualità di legale rappresentante della Società Avantea S.r.l.

“Dopo i passaggi avvenuti in Consiglio Comunale, l’adozione del piano in giunta lo scorso 2 dicembre, al termine di un percorso stabilito da Regione Lombardia, con la delibera di oggi si chiude in via definitiva il procedimento e questo consente ad Avantea di procedere con la realizzazione del suo importante progetto”, dichiara il vice sindaco Andrea Virgilio. L'area, di proprietà della società Avantea s.r.l., necessitava di essere destinata a “servizi” per insediarvi le attrezzature necessarie allo sviluppo dell'attività di ricerca condotta nelle strutture esistenti e confinanti.