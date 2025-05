Cena con raccolta fondi per la figlia del medico chiamato ai tempi del Covid

Melody è malata di leucemia, ricoverata al Gaslini di Genova. Una bambina “speciale“ visto che il suo papà è Yunier Ramos Otano, il medico cubano che faceva parte della brigata Henry Reeve arrivata a Crema in piena pandemia di Covid per aiutare i cremaschi. Una bambina, un papà che adesso hanno bisogno dei cremaschi i quali hanno organizzato una serata di solidarietà a Crema sabato 7 giugno all’hotel Ponte di Rialto. L’iniziativa prevede una cena cubana, con contributo solidale di 25 euro a persona. Obiettivo sarà quello di destinare il ricavato a favore di Melody. La bambina è ricoverata, dal novembre scorso, all’ospedale Gaslini di Genova per cure contro la leucemia linfoblastica. Vogliamo sostenere la famiglia durante questo periodo difficile, contribuendo soprattutto alle spese alimentari. P.G.R.