Cremona, investito 15 giorni fa da un furgone in retromarcia: Ambrogio Persico non ce l’ha fatta

Cremona – Ambrogio Persico non ce l’ha fatta. È morto ieri sera all’ospedale Maggiore di Cremona il 90enne che lo scorso 15 luglio era stato investito da un furgone in retromarcia in via Spinadesco a Cavatigozzi, quartiere del capoluogo lombardo.

Stava tornando a casa e, secondo gli accertamenti eseguiti allora dagli agenti della polizia locale, era stato urtato dal mezzo che aveva imboccato quella strada, stretta, per consegnare mobili a un residente. Il conducente del camioncino aveva ingranato la retromarcia per consentire a un'auto parcheggiata sul lato di uscire e non si era accorto del pensionato, che camminava in mezzo alla via a pochi passi dalla moglie, illesa ma sotto shock. La procura della Repubblica, sulla base dei rilievi effettuati dai vigili e con l'obiettivo di verificare eventuali responsabilità, ha aperto un'inchiesta con ipotesi di accusa di omicidio stradale.