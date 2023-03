Castelleone, camionista rimasto disoccupato: "L’auto in regalo c’è, aiutatemi a farla mia"

Maurizio Russo

Castelleone (Cremona) - Un paio di settimane fa la storia di Maurizio Russo sembrava potersi concludere positivamente ma a oggi il lieto fine non è ancora stato scritto e non ci sono buone prospettive. Maurizio Russo, 58 anni, vive a Castelleone con la moglie, che ha dieci anni più di lui. Ha sempre lavorato come camionista ma oggi, dopo il licenziamento per fallimento dell’azienda, il suo stato di salute non gli permette più di svolgere quella mansione. Così Russo ha lanciato via social un appello: "Mi serve un’auto per spostarmi in paese e recarmi dai medici per le visite e magari anche per trovare un lavoro".

L’appello è andato a buon fine. Un giovane del posto lo ha contattato dicendosi pronto a regalargli la propria vecchia Volskwagen Polo. E qui comincia il problema. "Perché l’auto diventi mia – dice Russo – devo pagare il passaggio di proprietà ma questo mi costerebbe almeno 600 euro, somma che non ho. E siccome l’auto non può rimanere parcheggiata ancora a lungo nella zona dove abita la ragazza del mio giovane benefattore, se non faccio questo passaggio entro una settimana, dieci giorni al massimo, lui mi ha spiegato che la farà demolire. Se qualcuno mi potesse aiutare, una volta percepita l’Anaspi o trovato un nuovo lavoro ovviamente lo ripagherei, non chiedo l’elemosina".

Trovata l’auto, adesso serve un prestito perché il passaggio di proprietà si possa fare. Non con 600 euro ma con una somma di molto inferiore, come molti hanno suggerito. Basta rivolgersi alla Motorizzazione e non a un’agenzia, e la pratica costa circa la metà.