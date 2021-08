Casalmaggiore (Cremona) - Mettono fuori uso un autolavaggio, sei giovani, di cui due minorenni, sono stati denunciati dai carabinieri di Casalmaggiore. Le bravate sono state commesse in queste ultime settimane all'Aautolavaggio Garden di Casalmaggiore. I ragazzi sono stati scoperti al termine di un’attività di indagine, supportata dalla visione delle telecamere di videosorveglianza. I sei giovani sono stati denunciati per furto aggravato in concorso e danneggiamento. I sei amici avevano ben pensato di colpire la gettoniera elettronica con il potente getto d’acqua erogato dalla lancia con la quale si lavano i veicoli. L’acqua, a contatto con il dispositivo elettronico, ha mandato in corto circuito la gettoniera che di conseguenza ha prodotto un credito infinito utilizzato dai giovani per lavare le proprie auto.

© Riproduzione riservata