Appartamento a luci rosse in centro a Cremona: quattro cinesi denunciate per sfruttamento della prostituzione

Cremona – Un insolito via vai di persone in un appartamento del centro di Cremona ha fatto scattare le indagini che hanno portato alla denuncia di quattro donne di nazionalità cinese per induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Secondo quanto ricostruito dalla polizia avrebbero gestito un vasto traffico di clienti sfruttando connazionali costrette a prostituirsi.

A confermare i dubbi della Polizia sull’appartamento (affittato da novembre dopo essere stato a lungo disabitato) sono stati gli annunci on line e anche i biglietti da visita consegnati in alcuni supermercati. I numerosi servizi di osservazione svolti dalla sezione specializzata nel contrasto all'immigrazione clandestina e allo sfruttamento della prostituzione hanno permesso di identificare decine di clienti e venerdì è scattato il blitz.

Sono stati individuati i cinesi che si occupavano di organizzare logisticamente tutti i servizi, accompagnando le donne (tra i 25 e i 40 anni) in tutti i loro movimenti, oltre a preoccuparsi di tutte le loro esigenze e della gestione dell'abitazione. Inoltre, è stata identificata una donna di origini cinesi di 40 anni, irregolare sul territorio nazionale, che è stata espulsa. All'interno, erano presenti alcune stanze da letto indubbiamente adibite ad attività di prostituzione e sono stati sequestrati tremila euro in contanti.