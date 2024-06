Cade dalla bici. Gola trapassata dall’ombrello

Grave infortunio per un settantacinquenne di Castelleone, finito in ospedale in condizioni preoccupanti. L’uomo è stato trafitto alla gola dal proprio ombrello, mentre stava rientrando a casa. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, il settantacinquenne ieri intorno alle 13,30 stava pedalando sulla propria bicicletta verso la frazione Valserisino, su una strada vicinale.

Con sé aveva l’ombrello che lo aveva riparato dalla pioggia caduta in mattinata, mentre stava raggiungendo l’abitato del borgo. Attento a schivare le buche piene d’acqua a causa del recente temporale, a un certo punto il ciclista ha perso il controllo della due ruote, forse è incappato in una buca ed è caduto pesantemente a terra. La sfortuna ha voluto che nella caduta finisse sulla punta dell’ombrello, che gli ha trapassato la gola. Un raro passante sulla strada di solito per nulla trafficata ha assistito alla scena e ha avvertito i soccorsi.

Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Verde del borgo, con l’automedica e i soccorritori si sono subito occupati del ferito, che perdeva molto sangue. Il settantacinquenne è stato immediatamente caricato in ambulanza, dove la ferita è stata tamponata e il paziente stabilizzato. In un primo momento il medico aveva pensato di far intervenire l’elisoccorso, ma poi ha cambiato idea. Quindi il ferito è stato trasportato in ospedale a Cremona in ambulanza, dove al Pronto soccorso è stato ricevuto in codice rosso, il più grave. I medici, dopo averlo visitato, si sono riservati la prognosi. Sul luogo del sinistro sono arrivati anche i carabinieri e una pattuglia della Polizia locale.

P.G.R.