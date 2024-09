Cabina elettrica a fuoco. Un quartiere senza luce

Allarme ieri mattina intorno alle 5 a Bagnolo Cremasco per delle fiamme che uscivano dalla cabina Enel di via Kennedy. Sono stati chiamati subito i vigili del fuoco perché il quartiere è rimasto senza luce e i pompieri sono arrivati in fretta e hanno in spento il principio d’incendio, con tutte le precauzioni del caso, visto che si trattava di un impianto elettrico interessato dalle fiamme. Contemporaneamente all’intervento dei pompieri sono stati chiamati anche i tecnici dell’Enel per controllare che cosa fosse successo. Al termine del lavoro dei vigili del fuoco sono intervenuti gli specialisti per verificare l’entità dei danni e passare alle riparazioni. Dopo il sopralluogo il responso è che il fuoco ha fatto parecchi danni e che le riparazioni avrebbero richiesto l’intera giornata di lavoro e al quartiere dove la cabina distribuisce l’energia elettrica non si è potuto erogare l’energia per tutta la giornata. L’intervento dei vigli del fuoco è durato un’ora, mentre la cabina elettrica è stata ripristinata nel pomeriggio e nel quartiere è tornata l’elettricità.

P.G.R.