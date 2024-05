Bollette e tasse arretrate da pagare? I debiti con il Comune si posso saldare con lavori di pubblica utilità

Romanengo (Cremona), 23 maggio 2024 – Non hai soldi? Puoi lavorare per il Comune che ti dà una mano. "Su segnalazione di Padania Acque - racconta il sindaco Attilio Polla - abbiamo convocato in comune una cittadina che aveva accumulato circa 3.000 euro di debito con l’ente e che ci ha rivelato di essere in difficoltà a pagare. Però si è detta aperta a cercare insieme una soluzione. Appurato che, data la sua situazione economica, non fosse possibile per lei in quel momento saldare la somma in nessun altro modo, abbiamo proposto alla signora una sorta di baratto amministrativo: noi le avremmo saldato le bollette e lei si sarebbe occupata della pulizia di un nostro spazio pubblico per un monte ore sufficiente a coprire la cifra avanzata dal Comune a Padania Acque. E così è stato".

Non sarà la sola. "Nel suo caso sapevamo di poter operare così: è previsto espressamente nel regolamento dell’azienda municipalizzata – prosegue Polla –. Pochi giorni fa abbiamo ricevuto un’analoga richiesta da un cittadino a cui gli affari dell’azienda che gestiva sono andati male e che per questo non sarebbe riuscito a pagare il suo debito con il Comune. Essendo un professionista nel suo settore, ci ha chiesto di effettuare dei lavori di muratura in una casa Aler di proprietà comunale, la cui manutenzione spetterebbe a noi. Ci stiamo adoperando per capire se e come agire".

Quindi si può fare. "Quando è possibile, vista l’impossibilità di recuperare il credito e appurata la buona volontà dei soggetti, cerchiamo di tendere la mano ai nostri concittadini in difficoltà. E devo dire che la soddisfazione è reciproca".