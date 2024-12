Blitz dei vandali. Ancora nel mirino i decori natalizi

Un altro atto vandalico in centro storico. "Gli sciocchini del sabato sera", così li definisce l’Università del Ben-Essere, hanno distrutto uno degli alberelli natalizi realizzato dall’associazione presieduta da Clara Vismara. Il sabato precedente, in via Renzi, forse le stesse mani avevano strappato i lavori fatti dai ragazzi della scuola media in occasione della giornata per il no alla violenza sulle donne. "E pensare – affermano dall’Università del Ben-Essere, rivolgendosi a queste persone – che ogni sabato sera al centro socio-culturale siamo aperti fino a mezzanotte e mezza con Rivolta Nerd. Sfidandovi ai giochi più diversi, lì sì che potete dimostrare davvero a voi stessi e agli altri quanto valete. I dispetti lasciamoli ai bambini". Gli alberelli che addobbano il centro in questo periodo di festività, sono il risultato del lavoro delle volontarie dell’Università del Ben-Essere che li hanno assemblati e decorati con addobbi da loro stesse realizzati utilizzando materiale di riciclo.

P.G.R.