Cremona, 27 giugno 2020 - Si è diplomato Mattia Guarnieri, il ragazzo di 18 anni che è stato ricoverato a Cremona per il Covid che, prima di essere intubato in terapia intensiva aveva scritto alla mamma un messaggio: 'stai tranquilla, non ti lascio sola'. Il ragazzo di Cremona, dimesso il 16 aprile scorso, è diventato un simbolo della lotta al virus, ha affrontato uno degli appuntamenti canonici di uno studente: la prova orale degli esami di maturità.

Della sua esperienza ha parlato anche durante l'esame che ha sostenuto all'Ist Torriani di Cremona lo scorso 26 giugno. Oggi è stato il presidente della Lombardia Attilio Fontana in un post su Facebook a congratularsi per la promozione, "Mattia supera anche la sfida della maturità. L'esame è andato bene" ha annunciato. "Congratulazioni e un saluto a tutti i ragazzi che hanno già superato l'esame, quali che siano le vostre scelte - ha aggiunto -, salutiamo le scuole superiori e benvenuti in questa nuova fase della vostra vita"