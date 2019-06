Cremona, 27 giugno 2019 - Dramma sfiorato nel Cremonese. Un bambino di un anno è stato salvato da una guardia giurata e dai carabinieri di Cremona che lo hanno estratto dall'auto a bordo della quale era stato lasciato solo in un parcheggio di un centro commerciale a Gadesco Pieve Delmona.

L'addetto alla vigilanza un 30enne di Sant'Agata dei Goti, ma residente a Cremona , durante un'ispezione tra le auto ha visto sul sedile posteriore di una Renault Scenic un neonato, poi identificato in un bambino di un anno nato in provincia di Monza e Brianza, di origine cinese ma residente a Cremona. Era legato al seggiolino della vettura che aveva i vetri chiusi e stava piangendo per l'altissima temperatura (in Lombardia si registrano temperature di +38-39°C). La

macchina era chiusa a chiave e i proprietari non si trovavano. L'uomo ha quindi sfondato con il gomito un vetro e l'ha tratto in salvo e ha chiamato i carabinieri.

Il piccolo, soccorso dal 118 è stato portato con i militari al Pronto soccorso di Cremona e con la madre, rintracciata nel frattempo, una commerciante cinese di Cremona. Il piccolo è stato affidato alla donna dai carabinieri che indagano su quanto

è successo. È emerso che il bambino era stato affidato allo zio, 24enne, dai genitori. Ora rischia la denuncia per abbandono di persone minori o incapaci. Sembra che fosse entrato nel centro commerciale per acquistare delle lattine di birra.