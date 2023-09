Azzanello: bastone, cesoie e tronchese nell’auto. Denunciati in due

Cremona, 25 settembre 2023 – Avevano nel bagagliaio della loro auto un bastone di oltre un metro, una tronchese e una cesoia. Eppure, non sono stati in grado di fornire ai militari il perché ne fossero in possesso.

Per questo, due persone sono state denunciate all'Autorità giudiziaria la sera di sabato 23 settembre. La pattuglia dei carabinieri, in servizio di perlustrazione, aveva notato un auto con due uomini a bordo che percorreva la provinciale 46, ad Azzanello, in provincia di Cremona. Una volta fermata la vettura, i due occupanti hanno iniziato a dare segni di nervosismo.

Insospettiti, i militari hanno deciso di perquisire il veicolo. Quindi la scoperta: nell'abitacolo e nel bagagliaio c'erano un bastone della lunghezza di oltre un metro, una tronchese e una cesoia di grosse dimensioni. Accompagnati alla caserma di Castelverde, i due uomini non hanno saputo giustificare in modo valido la presenza di quegli oggetti in auto. I carabinieri hanno, così, sequestrato bastone, cesoia e tronchese e denunciato i due uomini all'Autorità giudiziaria.