Auto va a fuoco. Paura nel parcheggio

Mercedes a fuoco ieri a Cremona nel parcheggio davanti al negozio Decathlon, in via Sesto, nei pressi del centro commerciale Cremona Po, lunedì poco prima delle 20. Rapido intervento dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme in pochi minuti. L’incendio potrebbe aver avuto origine da un cortocircuito che ha interessato il vano motore o da una perdita di carburante andata a finire su parti surriscaldate del motore. Fortunatamente vicino all’auto che è andata a fuoco non vi erano altre vetture parcheggiate, per cui i danni sono stati limitati alla Mercedes. Grazie al rapido intervento, le fiamme hanno danneggiato solo una parte della vettura. Nessun pericolo per i passanti e per i proprietari dell’auto, allontanatisi in tempo dal luogo pericoloso. P.G.R.