Assalto alla logistica della cosmesi. Sventato colpo da 350mila euro

RIPALTA CREMASCA (Cremona)

Refurtiva per 350mila euro in cosmetici recuperata dai carabinieri grazie a una operazione che non ha permesso ai ladri di farla franca. Nella notte tra giovedì e venerdì, poco dopo mezzanotte, l’allarme è suonato sul cellulare del proprietario di un’azienda di stoccaggio e spedizione di cosmetici che ha potuto constatare in diretta che nella sua azienda c’erano dei ladri all’opera. Il proprietario ha chiamato allora prontamente i carabinieri che si sono mossi subito per intercettare i malviventi. Nel frattempo i banditi, con un furgone, hanno dapprima sfondato il cancello dell’azienda e poi, in retromarcia abbattuto una basculante e avuto accesso al magazzino.

Una volta penetrati all’interno, prendendo dei carrelli, hanno caricato scatoloni di cosmetici sempre sul furgone utilizzato come ariete e poi se ne sono andati. Nel frattempo i carabinieri sono arrivati sul posto e hanno attivato posti di blocco su alcune strade e nei pressi di Credera Rubbiano hanno intercettato il furgone che aveva in carico la refurtiva. I ladri, vedendo impossibile la fuga, hanno sistemato il loro mezzo di traverso sulla strada e se ne sono andati nei campi, riuscendo a farla franca. I militari hanno recuperato così l’intera refurtiva, del valore di 350mila euro e hanno scoperto che il mezzo utilizzato come ariete e per la fuga era stato rubato a Monza alcuni giorni addietro. Da capire se è riuscito a sfuggire ai varchi, che segnalano l’ingresso in provincia dei mezzi rubati, senza assicurazione e senza revisione. Si tratta del secondo furto in poche settimane ai danni della stessa aienda. "Il positivo esito dell’operazione - dicono dal comando dei carabinieri - è anche diretta conseguenza della solida collaborazione istituzionale avviata dal comando rovinciale carabinieri di Cremona con gli operatori di settore e in particolare con il Polo Tecnologico della Cosmesi e la Libera Associazione Artigiani di Crema. Il seminario informativo che si è tenuto giorni fa, finalizzato ad accrescere la condivisione delle informazioni attraverso una comunicazione snella e flessibile si è dimostrato utile all’azione di prevenzione e contrasto posta in essere dai militari dell’Arma".