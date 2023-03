Tradito dal nervosismo: pregiudicato arrestato per spaccio a Soresina

Carabinieri in una foto di archivio

Soresina (Cremona) – Alla vista dei carabinieri si è agitato, mostrando tutto il suo nervosismo. E questo l’ha tradito. Un uomo di 36 anni, pregiudicato, è stato arrestato dai militari della Stazione di Soresina, nel cremonese, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

E’ successo ieri mattina, poco dopo le 11.30. I carabinieri hanno notato un'auto in sosta con un uomo all'interno e hanno deciso di effettuare un controllo. Di fronte alla sua reazione hanno deciso di dare un’occhiata pure all’interno: dentro una tasca i carabinieri gli hanno trovato un involucro in cellophane contenente due grammi di cocaina. Ma non era ancora finita: lo hanno accompagnato a a casa, in un altro comune, e l’hanno perquisita. Qui hanno trovato sei panetti di hashish per un totale di 285 grammi di stupefacente, due bilancini elettronici di precisione e materiale vario, utilizzato per il confezionamento delle dosi. L'uomo è stato arrestato, mentre stupefacenti, materiale per confezionamento e bilancini sono stati sequestrati.