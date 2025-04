Archivista e bibliotecario. Pagazzi scelto dal Papa

CREMA (Cremona)Archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa. Questo l’incarico conferito da Papa Francesco all’arcivescovo Giovanni Cesare Pagazzi (nella foto), nato a Crema ma originario di Gradella, finora segretario del Dicastero per la Cultura e l’Educazione. Pagazzi succede a monsignor Angelo Vincenzo Zani, che ha compiuto 75 anni. Monsignor Giovanni Cesare Pagazzi è nato a Crema l’8 giugno 1965. Ordinato sacerdote il 23 giugno 1990, è stato vicario nella parrocchia dei Santi Bassiano e Fereolo di Lodi nonché nella parrocchia di San Giovanni Bosco a Codogno dal 2017 al 2019, poi collaboratore pastorale della parrocchia di San Biagio e Beata Vergine Immacolata, ancora a Codogno, dal 2019 al 2022 e collaboratore pastorale della parrocchia dell’Assunzione della Beata Vergine Maria a Santo Stefano Lodigiano dal settembre 2022.Dall’ottobre 2019 è professore ordinario di Ecclesiologia e Comunità familiare, coordinatore della ricerca e membro dell’équipe di presidenza del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del matrimonio e della famiglia di Roma. Il 26 settembre 2022 è stato designato da Papa Francesco quale segretario del Dicastero per la Cultura e l’Educazione. Nel novembre 2023 il pontefice lo nominato arcivescovo di Belcastro.

Pier Giorgio Ruggeri