Animali imbalsamati fuori dalle regole: revocata la licenza da tassidermista e multa da 30mila euro

Cremona – Un tassidermista – tecnico preparatore di animali morti per musei di storia naturale – residente nel Cremonese è stato denunciato per la detenzione illecita a fini commerciali di 160 animali imbalsamati tutelati dalla Convezione di Washington che protegge le specie in via di estinzione e il possesso di 178 animali e parti di animali privi di tracciabilità conservati in congelatori per la successiva imbalsamazione.

Nel corso degli accertamenti, condotti dai carabinieri di Cremona e di Pavia, col coordinamento della Procura cremonese, sono state accertate le violazioni della normativa sulla caccia, sulla tassidermia e sul commercio in danno degli animali. Gli animali, per lo più uccelli, tra i quali moltissimi rapaci notturni e diurni, ma anche mammiferi e rettili, sono stati sequestrati.

Per l'indagato sono scattate sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore a 30.000 euro per la violazione delle disposizioni normative regionali sulla tassidermia e nazionali sulla tutela e gli e' stata revocata a licenza di tassidermista, per evitare che proceda ad altre imbalsamazioni.