Amore e pedali, le nozze di Diego e Sara: in bicicletta fino all’altare

Crema, 14 aprile 2024 – Lui è arrivato in bici, scortato da un buon numero di amici pure in bici e con tifo da stadio. Lei, invece, in auto, con un paio di minuti di ritardo. L’aspettava all’altare con don Lorenzo, pronto a celebrare il matrimonio tra i due runner nella basilica di Santa Maria della Croce, con tanto di coro. Diego Bianchessi ha avuto il suo quarto d’ora di celebrità domenica quando, al termine della maratona di Milano, intervistato da una cronista del Tg3, dapprima ha parlato della corsa, di aver migliorato il suo record di un minuto (3h09) e poi, sorprendendo tutti, ha guardato in camera e ha detto: "Sara, ricordati che sabato hai un appuntamento: devi venire in chiesa perché ci sposiamo". Dopo la sorpresa, la giornalista ha fatto gli auguri e chiuso il collegamento. Ma a tutti è rimasta la curiosità: Sara arriverà o dimenticherà l’appuntamento?

Tutto è filato liscio. Ma le sorprese non sono mancate. Ieri mattina gli amici di Diego sono andati a prenderlo sotto casa. In bici. Lui, vestito per l’occasione, ha inforcato la sua bicicletta e con dietro una banda di fracassoni ha percorso, pedalando, i circa due chilometri che lo separavano dalla basilica. Lungo il percorso, applausi e risate di chi assisteva. Una volta arrivato a destinazione, tutte le bici sono state accantonate (debitamente incatenate) e lui, dopo aver salutato altri invitati (arrivati in bici o in auto) è stato portato dalla mamma all’altare.

E lei? Sara Malini non ci ha pensato neppure un attimo a dimenticarsi l’appuntamento e così, alle 11 e due minuti, eccola arrivare in auto con il suo abito da sposa, accolta da un applauso e accompagnata all’altare dal padre. Al termine del rito, auguri agli sposi e appuntamento per Diego a questa mattina, per la solita sgambata in bici. Ma pensiamo che questa volta Diego l’abbia data buca…