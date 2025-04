Allarme sicurezza: "Chiediamo tutti insieme più risorse per la città"

Baby gang in giro per la città e adesso rapine in casa di persone anziane. L’ultimo, allarmante episodio, venerdì scorso, quando due finti carabinieri sono entrati a forza in casa di un’anziana, l’hanno minacciata di morte e l’hanno costretta ad aprire la cassaforte, portando via tutto quello che di prezioso la donna aveva.

E intanto le baby gang continuano a imperversare la notte: gruppi di ragazzi, anche minori, quando fa buio si scatenano, minacciano, picchiano, rapinano con cadenza plurisettimanale e con la quasi certezza di restare impuniti, nonostante l’attenzione da parte delle forze dell’ordine e le telecamere che scrutano nella notte per nulla tranquilla dei quartieri.

Il sindaco Andrea Virgilio ha rotto gli indugi, visti anche i numerosi episodi notturni che hanno per protagonisti giovanissimi che rendono estremamente rischioso girare per la città in orari notturni. "Viste le problematiche, chiediamo tutti insieme al governo e al ministro Piantedosi di destinare più risorse per la nostra città e i territori. Facciamolo tutti insieme con il sostegno dei parlamentari di centrodestra eletti nella nostra circoscrizione. Trovo insufficiente lamentarsi nel fine settimana all’ombra di un gazebo in piazza Roma. Io chiedo alla politica locale di convocare i parlamentari e domandargli di fare la loro parte a Roma".

P.G.R.