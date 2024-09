Agnadello, fa un incidente in auto a causa di un malore: muore due giorni dopo in ospedale

Agnadello (Cremona) – Sembrava non aver riportato conseguenze gravi, tanto da essere trasportato in ospedale in codice giallo, invece la sue condizioni si sono aggravate ed è morto dopo due giorni.

Non ce l’ha fatta il 59enne che, mercoledì soccorso ad Agnadello, dopo aver perso il controllo della sua Fiat Panda a causa di un malore era andato a sbattere contro una Tesla parcheggiata lungo via Piave. Quando i passanti erano andati a soccorrere il conducente, lo avevano trovato semi incosciente. Sul posto erano state fatte arrivare automedica e ambulanza della Croce Bianca di Rivolta d'Adda: i soccorritori avevano stabilizzato il 59enne per poi trasportarlo al pronto soccorso, dove era stato ricoverato appunto in codice giallo.

Questa mattina, due giorni dopo l’incidente. la terribile notizia: l’uomo non ce l’ha fatta, è morto in ospedale.