Pandino, invitata a scendere dall’autobus perché il biglietto non è valido: insulta i controlli e aggredisce i carabinieri

Crema, 28 giugno 2024 – Il biglietto non è valido. E la donna, 49 anni di Bologna, salita aSan Donato Milanese sull’autobus per Crema, una volta arrivata a Pandino viene invitata a scendere. E si scatena il finimondo.

Quando i controllori sono saliti sul pullman per verificare i biglietti, hanno notato che quello di questa persona non era valido e l’hanno invitata a scendere. La donna aveva infatti mostrato un biglietto valido solo per la città di Milano e non per le linee extraurbane. Per questo è nato un acceso diverbio.

Lei ha cominciato a inveire, minacciare e spingere. iunti sul posto, i carabinieri hanno chiesto il documento di identità alla donna e l’hanno invitata a scendere dal mezzo che doveva proseguire nella sua corsa. Ma lei ha più volte spinto anche i militari e si è rifiutata di fornire il documento, poi ha iniziato a dare dei calci e ha tentato di mordere le mani ad alcuni militari, insultando tutti e continuando a comportarsi in modo aggressivo.

I militari della pattuglia sono riusciti a bloccarla, a prendere il documento della donna e a identificarla. L’intervento si è concluso con la denuncia della 49enne per quanto commesso e con la sanzione amministrativa per avere viaggiato sprovvista del previsto titolo di viaggio.