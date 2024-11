Tutta Cremona dà l’addio a Chiara, figlia dell’ex sindaco Galimberti

Cremona – È venuta a mancare domenica all’ospedale Maggiore di Cremona Chiara, la figlia diciannovenne dell’ex sindaco Gianluca Galimberti. La ragazza, affetta da Sindrome di Down, era stata colpita da un malore giovedì durante una recita teatrale, attività che la ragazza che tanto amava. Nonostante i soccorsi tempestivi e il trasporto al Pronto soccorso del Maggiore, le condizioni della ragazza si sono rivelate subito gravi ed era stata trasferita in Terapia intensiva. Tutta la famiglia, alla quale era legatissima, le è stata vicino fino all’ultimo istante. Chiara era tanto amata da tutti, a partire dai fratelli maggiori Marco e Giovanni, per la sua particolare solarità, creatività e soprattutto per l’entusiasmo verso la vita e le sue passioni. Era studentessa all’Einaudi di Cremona, nel settore turistico.

Chiara era molto conosciuta anche in città perché spesso compariva a fianco del papà sindaco durante le tante cerimonie pubbliche, con il suo grande sorriso. E sempre si percepiva tra loro un’affinità speciale. Rimarrà sicuramente tra i ricordi la fotografia postata dal papà durante il periodo della pandemia, con il lungo abbraccio dell’allora sindaco alla figlia dopo la quarantena.

Un’immagine che aveva commosso e commuoverà ancora tanti. Gli organi di Chiara sono stati donati e potranno così portare ancora gioia: un ultimo, grande gesto d’amore da parte dei genitori Gianluca e Anna. Molti i messaggi di cordoglio, compresi quelli dell’attuale sindaco Andrea Virgilio: “Sarai sempre nei nostri cuori con il tuo bel sorriso”. I funerali sono previsti per domani nella chiesa di Sant’Abbondio alle 11.