Addio a Ester Passeri. Era la più anziana di Crema

Se ne è andata ieri la donna più anziana di Crema. Ha chiuso gli occhi alla casa di riposo Kennedy, dove dimorava, Ester Passeri, vedova Cervieri, ne hanno dato l’annuncio triste le pronipoti. E oggi alle 15,30 nella chiesa di San Bernardino si terrà l’ultimo saluto. Con lei se ne va la donna più anziana, 104 anni, record cittadino detenuto dallo scorso anno quando, a breve distanza l’una dall’altra, erano scomparse le due donne che avevano compiuto nel 2023 ben 107 anni. Adesso la donna più anziana in città ha ancora 104 anni, essendo nata anche lei nel 1920 seppur qualche mese dopo Ester Passeri. Sono in tutto 16 i centenari di Crema, con netta prevalenza delle donne. Infatti ci sono 13 centenarie e solo tre centenari, tra i quali il più anziano ha 102 anni. Oltre alla donna di 104 anni, ce ne sono due che hanno compiuto 103 anni, quattro a quota 102, due con 101 anni e quattro che quest’anno hanno compiuto il secolo di vita. Molti meno gli uomini, con uno di 102 anni, uno di 101 e un nuovo centenario che ha compiuto il secolo di vita in questo 2024. Sono invece ben 136 dunque gli ultracentenari in provincia: 118 donne e 18 uomini. Al vertice c’è Cremona, con 34 centenari, di cui 32 donne e 2 soli uomini. Segue Crema con, come detto, 16 centenari. Poi Casalmaggiore con 7 centenarie donne, Soncino con 4 centenarie donne e quindi Castelleone, Soresina, Sergnano, Rivolta d’Adda e Agnadello con quota 3 ultracentenarie, tutte donne, mentre Pizzighettone e Gussola si differenziano con 2 femmine e un maschio. In provincia di Cremona, per l’86,8% dei casi si parla di donne che hanno superato il secolo di vita residenti nel territorio cremonese e cremasco. La più longeva è la cremonese Lucia Ronda, una grande artista del Novecento, attualmente ospite nella Rsa di Marcignago, in provincia di Pavia, che ha festeggiato il 22 aprile i suoi 110 anni. P.G.R.