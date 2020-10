Cremona, 30 ottobre 2020 - Un volo di otto metri all'interno di un capannone dismesso. Intorno alle 16.30 di oggi un ragazzino di 14enne è precipitato dal tetto del deposito ex Magazzini Generali fiduciari della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde che si trova all’angolo tra via Persico e via del Macello. Uno stabile che è stato dismesso e abbandonato da anni.

Difficile capire cosa ci facesse lì, un luogo abbandonato. Il giovanissimo è stato soccorso dal 118, intervenuto con ambulanza e auto medica, in via del Macello sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e la squadra Mobile. Gli agenti stanno interrogando alcuni ragazzi che si trovavano sul posto, pare alla ricerca del loro amico. Il ragazzo è ora ricoverato presso l'Ospedale Maggiore di Cremona in gravi condizioni.