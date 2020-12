Milano, 7 dicembre 2020 - La Lombardia conta i giorni, le ore e i minuti che la separano da venerdì 11 dicembre, data in cui la regione dovrebbe passare dalla zona arancione alla zona gialla. L'annuncio era stato dato dal governatore Attilio Fontana, che lo ha poi ribadito più volte, sottolineando però che la situazione contagi dovrà mantenere lo stesso trand dell'ultima settimana. Finora i dati sembrano dargli ragione. Anche ieri, infatti, il bollettino regionale del Coronavirus ha fatto registrare un calo dei contagi, con l'ultimo Rt abbondantemente sotto l'1 (0,74) e un generale calo della pressione sugli ospedali. Gli occhi sono quindi tutti puntati sui numeri odierni del bollettino della Regione, che dovrebbe arrivare entro le 18, e su quelli dei prossimi giorni.

Covid, bollettino Lombardia

Domenica, nuovo significativo calo dei contagi Covid in Lombardia: sono stato 2.413 i nuovi positivi, a fronte di 26.026 tamponi effettuati. In calo anche il rapporto tamponi-positivi, che si è attestato al 9,2%. Purtroppo si sono registrati altri 140 decessi che portano il numero delle vittime complessive 23.024. E' sceso il numero dei ricoverati con sintomi: sono 182 in meno di sabato, in totale 6.372 (-182). Lieve rialzo delle terapie intensive: a oggi 807 (+2). Mentre continuano a crescere i guariti e i dimessi che sono 1.650 in più di ieri. Per quanto riguarda le province lombarde, la più colpita in questa seconda ondata resta sempre Milano, che tuttavia anche ieri ha registrato un consistente calo di nuovi casi e si è fermata a 844 positivi, di cui 324 in città. Sul fronte delle altre province è stata Brescia a registrare i numeri più significativi con 328 nuovi casi, mentre il virus a Monza continua ad arretrare, facendo segnare 222 nuovi casi, a Pavia +170, a Lodi +126, a Sondrio +125, a Bergamo e Mantova +118. Mentre Varese, finita nell'occhio del ciclone la settimana scorsa con oltre mille nuovi casi in un giorno, domenica si è fermata a 94 contagi in più. Numeri in calo anche per Como: +71, Cremona +68 e Lecco +27. Qui pubblicheremo i dati e la tabella dei dati odierni appena saranno disponibili.

Covid, bollettino Italia

Con i 18.887 contagi di domenica, i casi di Covid in Italia da inizio epidemia sono saliti a 1.728.878. Le 564 vittime registrate portano il totale dei decessi a 60.078. Gli attualmente positivi sono stati 1.137 più di sabato, mentre si contano altri 17.186 guariti. Sono calati i tamponi rispetto al giorno prima: 163.500 quelli processati, motivo per cui il rapporto tra i positivi e i test è risalito all'11,54% (+0,8%). Prosegue il calo delle terapie intensive: i pazienti in condizioni critiche sono 3.454, 63 in meno rispetto a sabato. In risalita, invece, i ricoverati in ospedale con sintomi: sono 30.391 (+233). Ammontano attualmentea a 721.461 le persone in isolamento domiciliare. La regione con il maggior numero di nuovi casi è il Veneto (3.444) seguito da Lombardia (2.413), Puglia (1.789), Emilia-Romagna (1.788) e Lazio (1.632). Qui pubblicheremo i dati e il pdf con la tabella dei dati odierni appena saranno disponibili.

Lombardia da zona arancione a zona gialla

La Lombardia confida dunque di passare dalla zona arancione a quella gialla entro il prossimo weekend, per sfruttare una finestra di allentamento delle norme anti contagio prima dell'entrata in vigore del Dpcm Natale che pone rigidi divieti sugli spostamenti tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, in particolare nei giorni del 25, 26 dicembre e 1 gennaio in cui sono previste ulteriori restrizioni. Restrizioni che hanno fatto discutere non poco e per le quali le Regioni continuano a chiedere al Governo alcune modifiche. Quindi, da una parte bisognerà tenere a mente le disposizioni per la zona gialla (Dpcm 3 novembre) e dall’altra quelle del nuovo decreto che spiega, tra le altre cose, l'apertura dei negozi nelle festività, come gestire il pranzo di Natale e gli spostamenti.

Le altre notizie di oggi

Vaccino Covid, l'appello: "Mattarella come la Regina Elisabetta, lo faccia pubblicamente"

Natale, Galli: "Attenti all'esodo. Si potevano evitare 20mila morti".

Rebus spostamenti a Natale: le deroghe previste dal Dpcm. Niente menzione per "anziani soli"