Milano, 3 novembre 2020 - Mentre il Governo è impegnato a limare gli ultimi dettagli del nuovo Dpcm atteso tra oggi e domani, si attendono i dati del nuovo bollettino del coronavirus in Lombardia dopo che ieri sono stati registrati 5.278 nuovi casi e 46 morti a fronte di 24.087 tamponi. Sempre ieri, il rapporto positivi-tamponi era al 21,9% e si sono verificati 46 decessi. I ricoveri in terapia intensiva erano aumentati di 17 unità (435 totali), quelli negli altri reparti di 160 (4.406 totali). Sono stati invece 889 i guariti/dimessi dagli ospedali lombardi (97.576 dall'inizio della pandemia).

Crisanti: "Lockdown a Milano necessario da due settimane"

In attesa del'ufficializzazione delle misure contenute nel Dpcm, tiene sempre banco il dibattio su come e quando sarebbe (stato) meglio intervenire. Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia dell'università di Padova, parlando alla trasmissione Agorà su Rai Tre si è detto d'accordo con la proposta dell'Oridine dei Medici di Milano di un lockdown mirato nel capolugo lombardo. "Si doveva pensare a chiudere in maniera mirata determinate zone già 15 giorni fa e non saremmo a questo punto", ha detto l'esperto.

Tamponi rapidi, ecco le regole

La Regione sta preparando una delibera per regolare i test antigene, ovvero i tamponi rapidi con tracciamento incluso che il Pirellone ha acquistato in 1,2 milioni di esemplari (più un altro milione attesi via commissario Arcuri), 400mila dei quali in arrivo a Milano dove l’esercito e la protezione civile stanno allestendo due mega drive-in nei parcheggi di Romolo e via Novara. Un terzo horspot dovrebbe poi essere allestito all'aeroporto di Linate.

Imbrattati murales dedicati a medici e infermieri

Intanto a Milano si registra un brutto episodio: nella notte sono stati imbrattati alcuni murales dedicati a medici e infermieri dell'ospedale Sacco, realizzati dalle associazioni del territorio e sostenuti dal Municipio 8.