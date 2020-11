Milano, 1 novembre 2020 - Cresce l'attesa per il nuovo Dpcm con l'ulteriore stretta anti-Covid. Un provvidimento urgente che arriva a poco più di una settimana di distanza dal precedente decreto del premier Giuseppe Conte. Segno che la situazione in Italia ha superato la soglia d'allarme. Nel quadro nazionale osservata speciale è la Lombardia, nuovamente al centro dell'epidemia. Ieri sui 31.758 casi accertati in Italia, 8.919 sono stati registrati in territorio lombardo. In forte aumento decessi e ricoveri. I morti sono stati 73, venticinque più di venerdì. In costante crescita anche i ricoveri: 335 in un solo giorno, con il totale dei posti letto occupati da pazienti Covid negli ospedali lombardi a quota 4.033. Per quanto concerne il fronte più duro della lotta al Covid-19, le terapie intensive, i pazienti sono 392, con un incremento di 22 unità in 24 ore. Oltre alla Città Metropolitana (con 3.370 casi giornalieri), in Lombardia c'è grande apprensione per la forte circolazione del virus anche in altre province che - proprio come quella milanese - era state in parte "risparmiate" dalla prima ondata di marzo-aprile. Varese ieri ha superato la soglia dei mille casi giornalieri (+1.202), come Monza e Brianza (+1.207).

Qui pubblicheremo, non appena disponibile, il bollettino del Ministero della salute per oggi, domenica 1 novembre, relativo alla diffusione di Covid-19 in Italia

Bollettino 1 novembre: i dati delle province

Qui pubblicheremo, non appena disponibili, i dati del bollettino della Regione Lombardia con i dati dell'emergenza Covid-19 provincia per provincia

Dpcm in arrivo: come sarà il secondo lockdown?

Se ormai la stretta sulle misure è cosa certa, resta da capire come si articolerà il provvedimento. Saranno misure omogenee su tutto il territorio nazionale oppure ci saranno lockdown territoriali? Non è escluso infatti che su possa arrivare a un lockdown "a macchia di leopardo" anche il Governo si è preso ancora tempo, con la speranza di arrivare a misure condivise con Regioni e sindaci. I nodi da sciogliere sono tanti: gli spostamenti tra regioni, le eventuali nuove limitazioni per negozi e centri commerciali e soprattutto la gestione della scuola. Sulla didattica a distanza, infatti, il confronto è più che mai serrato, anche all'interno della maggioranza. Non solo. Alcune regioni (tra le quali ci sarebbe anche la Lombardia) nel corso dell'incontro di stamattina con Boccia e Speranza, avrebbero anche proposto di limitare gli spostamenti degli over 70, così da ridurre la diffusione del Coronavirus nella categoria ritenuta più a rischio di incorrere in forme gravi di malattia.

Fontana: no a lockdown territoriale

Per quanto concerne l'estensione territoriale del provvedimento maggior parte dei governatori, si è espressa per ipotesi di una misura di impronta nazionale sebbene tutti i presidenti di regione, fatta eccezione per De Luca della Campania, abbiano sottolineato l'esigenza di evitare un secondo lockdown generalizzato. La prospettiva di misure localizzate piace poco anche a Palazzo Lombardia. Per il governatore Attilio Fontana, infatti, "se i tecnici ci dicono che l'unica alternativa è il lockdown facciamolo, ma no a un lockdown territoriale perché se fermiamo Milano si ferma la Lombardia". Nelle scorse ore il governatore campano Vincenzo De Luca si era schierato nettamente contro un eventuale lockdown a Milano e Napoli (due zone duramente colpite dalla diffusione del contagio), chiedendo misure drastiche e su scala nazionale: "Nessuno si permetta di immaginare misure mezze mezze. Per il livello di gravità cui è arrivato il contagio, le uniche misure serie ed efficaci sono di carattere nazionale, il resto è tempo perso".