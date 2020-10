Milano, 31 ottobre 2020 - Lombardia sospesa aspettando il lockdown. Sono giorni decisivi per definire quale direzione prenderà la gestione dell'emergenza Covid-19 nella regione finita nuovamente al centro dell'epidemia, ma anche in tutta Italia. I dati del bollettino di ieri hanno fatto registrare una nuova impennata di casi: dei 31.048 contagi registrati in tutto il Paese, quasi 9mila sono relativi alla Lombardia. Fondamentali i numeri del bollettino odierno, che arriverà entro le 18, anche in vista dell'incontro di lunedì tra il presidente della Regione, Attilio Fontana, i sindaci del capoluogo, e il presidente lombardo dell'Associazione Nazionale dei Comuni, Mauro Guerra. Incontro nel quale si analizzerà l’impatto avuto dall’ultima ordinanza della Regione e dall’ultimo decreto del Governo sulla diffusione del Coronavirus, sulla progressione dei contagi e sulla saturazione dei posti letto di terapia intensiva. Dati alla mano, si valuterà in primis se attuare altre misure restrittive e se farlo di pari passo col Governo. L'esecutivo potrebbe decidere di convocare le Regioni per un incontro già oggi o domani, anche se al momento in agenda non c’è nulla di prefissato.

Covid-19 in Italia, contagi del 31 ottobre / Pdf

Crescono ancora i nuovi casi: oggi sono 31.758 (ieri è 31.084) e 297 morti (ieri 199). In aumento anche le terapie intensive: +97.

La mappa del contagio

A essere più duramente colpite sono le zone in parte "risparmiate" a marzo-aprile. Particolare preoccupante è la rapida diffusione di Covid-19 in Città Metropolitana, dove ieri i contagi giornalieri hanno sfiorato quota 4mila (1.607 dei quali nella sola città di Milano). Ats Milano ha lanciato l'allarme: "La nostra stima sui contagi di questa settimana - ha detto il diettore generale Walter Bergamaschi - è che arriveremo a 20 mila casi" nel territorio di Ats Milano Città metropolitana (che include anche Lodi ndr). Se la provincia di Milano è l'osservata speciale di questi giorni, anche a livello nazionale, in Lombardia ci sono altre province a rischio esplosione. A partire da Monza e Brianza e Varese, che hanno vissuto un incremento record di casi nelle ultime settimane, in proporzione alla popolazione. Allarme anche su Como, che ieri ha registrato 890 contagi in 24 ore.

Coronavirus, i dati della Lombardia

Venerdì 30 ottobre - stando ai dati di Regione Lombardia - ci sono stati 8.960 contagi, di cui 356 ‘debolmente positivi’ e 59 a seguito di test sierologico (giovedì erano 7.558) e 48 decessi (giovedì +57) a fronte dei 199 di tutto il Paese. I tamponi effettuati sono stati 46.892 (giovedì 42.684). Preoccupa, oltre al numero dei positivi, soprattutto il fronte ospedaliero: c'è stato un aumento di 25 pazienti nelle terapie intensive (che hanno raggiunto quota 370 ricoveri) e +343 negli altri reparti (3.698 in totale). I guariti/dimessi di oggi sono 1.567, in totale 94.134, di cui 4.026 dimessi e 90.108 guariti. Per quanto riguarda le province, prima per contagi giornalieri ancora una volta la Città Metropolitana con 3.979 positivi, di cui 1.607 a Milano città. Vicine alla soglia dei mille casi giornalieri Monza e Brianza con +988, Como +890 e Varese +804. Seguono Brescia con +460, Pavia con +403, Bergamo con +349 e Lecco con +220. Incrementi sempre a tre cifre ma più contenuti a Cremona con +175, Mantova con +147e Lodi +133. Unica provincia con un aumento a due cifre Sondrio con +98.

Pronto soccorso presi d'assalto

Nel frattempo gli occhi di tutti sono puntati sugli ospedali. Cresce la pressione sui pronto soccorso, soprattutto a Milano dove i numeri di accessi e dei soccorsi delle ambulanze per casi respiratori o infettivi non sono confortanti e, ormai, molto vicini ai livelli della prima ondata di Coronavirus. Secondo i dati sanitari che l'Ansa ha visionato, infatti, gli interventi delle ambulanze per casi assimilabili ai Covid (e che devono quindi essere prudenzialmente trattati come tali) sono stati ieri 420, contro i 480 al giorno del periodo marzo-aprile 2020. "Qui la situazione peggiora ogni giorno, sulle ambulanze la vediamo crescere, gonfiarsi, siamo preoccupatissimi", spiega un soccorritore milanese. Lunghe code per fare i tamponi. Oggi situazione complessa anche all'ospedale pediatrico Buzzi, con file di auto in ingresso nonostante i vigili e perfino security a cercare di tenere un po' d'ordine. "Ancora non abbiamo superato la fatica fisica e psicologica della prima ondata, che ci troviamo a dover affrontare la seconda" ha spiegato Stefano Perlini, primario del Pronto soccorso del San Matteo di Pavia. "Stiamo vivendo la paura di quello che abbiamo già visto - ha spiegato - e non pensavamo potesse capitare così presto".

Tamponi rapidi a disposizione Ats e Asst

Per quanto riguarda i tamponi, il presidente della Regione, Attilio Fontana, fa sapere che "da lunedì quelli rapidi antigenici inizieranno ad essere utilizzati dalle ATS e ASST della Lombardia in determinati ambienti pubblici e successivamente, grazie ad una delibera che sarà presentata in Giunta martedì 3 novembre, saranno forniti a medici e pediatri di famiglia che daranno la disponibilita'. Queste tipologie di test consentono una rapida definizione dell'esito e sono quindi molto importanti per l'individuazione dei possibili casi Covid in diversi ambiti".

Mezzi di trasporto, si riduce la pressione

Se i pronto soccorso sono pieni, molte meno persone utilizzano i mezzi di trasporto pubblico milanese. Il trend - attestatosi da lunedì, con l'entrata in vigore del Dpcm e l'inizio della didattica a distanza per gli studenti delle superiori - si conferma anche negli ultimi giorni. Nel capoluogo meneghino, permane il calo dei passeggeri su tram, bus e metropolitane. Secondo Atm, anche negli ultimi giorni la percentuale di viaggiatori trasportata si attesta al 38% rispetto al 41% della fine della scorsa settimana. Il raffronto è sui dati dello stesso periodo dello scorso anno.