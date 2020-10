Milano, 28 ottobre 2020 - La Lombardia fa i conti con una nuova impennata di contagi e ricoveri. Numeri sempre più drammatici: ieri i nuovi casi erano 5mila e i decessi 58. Le province più colpite sono quelle di Milano, dove ieri i casi registrati sono stati quasi 2mila, e la Brianza, che ha sfiorato i 1.400 contagi in 24 ore. A preoccupare la crescente pressione sugli ospedali: aumento di 29 unità nelle terapie intensive e +256 negli altri reparti (2.715 in totale) in un solo giorno. Resta da sciogliere il nodo delle misure anti-Covid. Saranno sufficienti le norme contenute nel Dpcm e il coprifuoco voluto dalla Regione? O servirà una stretta ulteriore, con un lockdown localizzato sulle aree più colpite dalla diffusione del virus? Il problema è legato alle tempistiche. Un riscontro sulla reale efficacia dei provvedimenti si avrà solo tra 10-15 giorni, quindi quelli in arrivo per la Lombardia saranno giorni particolarmente difficili, con i pronto soccorso sempre più nell'occhio del ciclone della seconda ondata. "Gli ospedali di Milano sono al collasso, non c'è più posto per i pazienti. Avanti così, si rischia di morire in ambulanza o in casa, come accadeva in primavera" ha ammonito Maurizio Viecca, primario di cardiologia al Sacco di Milano.

Lockdown a Milano: Sala scrive a Speranza

Resta sul tavolo l'allarme lanciato ieri dal consulente del Ministero Walter Ricciardi, che ha parlato di un lockdown "necessario" a Napoli e Milano. Il sindaco Giuseppe Sala sull'ipotesi lockdown (insieme quello partenopeo Luigi De Magistris) ha scritto una lettera al ministro della Saluto Roberto Speranza "per chiedergli se quella è un'opinione del suo consulente o è un'opinione del ministero e, nel caso fosse un'opinione del ministero, se è basata su dati e informazioni che il ministero ha e noi non abbiamo". Sull'argomento è tornato anche il governatore Attilio Fontana: "L'evoluzione di contagi va valutata attentamente per assumere provvedimenti - ha spiegato -, credo che si possano fare scelte alternative al lockdown per salvaguardare la salute".

