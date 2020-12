Milano, 8 dicembre 2020 - Milano si conferma ancora una volta prima per numero di nuovi contagi da Coronavirus: ieri se ne sono registrati 441 , di cui 181 nella città capoluogo. Ma i numeri sono in netto calo, solo settimana scorsa il trend era sopra i mille contagi giornalieri. Se la situazione dovesse confermarsi in questo modo, la Lombardia potrebbe finalmente dire addio alla zona arancione e passare a quella gialla. La data tanto attesa per la promozione è venerdì 11 dicembre. Da quel giorno potrebbe venirsi a creare una finestra di allentamento delle norme anti contagio prima dell'entrata in vigore del Dpcm Natale che pone rigidi divieti sugli spostamenti tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, in particolare nei giorni del 25, 26 dicembre e 1 gennaio in cui sono previste ulteriori restrizioni.

Lombardia in zona gialla: cosa cambia? Le nuove regole per spostamenti, negozi, bar e ristoranti​

Covid bollettino Lombardia

Oggi i nuovi casi positivi sono 1.656 su 16.276 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Il rapporto fra tamponi effettuati e i nuovi positivi è del 10.17 %. Ieri il dato era stato di 1.562 su 16.757 test. In totale dall'inizio della pandemia in Lombardia sono stati eseguiti 4.312.365 tamponi. Più che raddoppiati i decessi: sono stati 128 nelle ultime 24 ore (ieri erano 56), per un totale dall'inizio della pandemia di 23.208 morti ufficiali nella sola regione del Nord. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, nelle ultime 24 ore il numero dei ricoveri è diminuito di 175 unità, portando il totale a 6.187 (ieri erano 6.362). In calo anche i ricoveri nei reparti di terapia intensiva: il saldo è di 14 pazienti in meno rispetto a ieri, per un totale di 767 persone ricoverate. Continua a crescere il numero dei guariti/dimessi: sono 5.699, per un totale arrivato a 297.290. 'aumento più contenuto a Lodi: solo tre nuovi casi. Qui pubblicheremo dati delle province e tabella del bollettino di Regione Lombardia appena saranno disponibili.

Covid bollettino Italia

Sono 14.842 i nuovi casi di Coronavirus in Italia registrati nelle ultime 24 ore: ieri erano 13.720. In totale i positivi riscontrati dall’inizio dell’epidemia sono 1.757.394. I tamponi effettuati sono 149.232, in aumento di oltre 38mila rispetto a lunedì. Il rapporto tra positivi e tamponi è del 9,9% in netto calo rispetto a ieri (era del 12,3%). I decessi registrati nell’ultima giornata sono 634 (ieri erano 528), con il totale dei morti che sale così a quota 61.240 dall’inizio dell’epidemia. I guariti, invece, in totale sono 958.629, +25.497 rispetto a ieri. I casi attualmente positivi diventano 737.525 (-11.294). Di questi, sono 30.081 i pazienti ricoverati in ospedale con sintomi, mentre 3.345 si trovano nei reparti di terapia intensiva (-37 da ieri). La Regione in cui si registrano più casi positivi su base giornaliera è il Veneto con 3.145 positivi, seguito da Lombardia ed Emilia-Romagna (1.624).

Le altre notizie di oggi

