Weekend del 24, 25 e 26 maggio: cosa fare a Milano e in Lombardia

Milano, 24 maggio 2024 - Dalla Milano Arch Week alla Crazy Week, dai bolidi che sfilano sul lago di Como, alle opere d’arte contemporanea che invadono Cremona. Feste, sagre, passeggiate, attività per l'intera famiglia sparse per tutta la regione tra cui 14 Dimore storiche aperte gratuitamente in Lombardia (450 in tutta Italia) nella sola giornata di domenica 26 maggio 2024, una iniziativa promossa in occasione della Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (Adsi). Mentre a Brescia torna dopo 12 anni la via Crucis. Anche questo fine settimana è ricco di eventi per ogni età e passione. Ecco una selezione di iniziative partendo dal lungo cartellone di eventi nel capoluogo.

Crazy Week, la settimana sui disturbi mentali

Dal 25 al 31 maggio, Milano sarà il palcoscenico della "Crazy Week", una settimana dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi mentali in Italia, organizzata dall'associazione iSemprevivi. Non solo discussioni e convegni, l’evento offre anche un mix di cultura, intrattenimento e sensibilizzazione attraverso concerti, workshop, spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche, e street food. Con ospiti illustri come Liliana Segre, Daria Bignardi, Nicola Savino, Giovanni Caccamo, Don Gino Rigoldi. Secondo i dati preoccupanti, circa una persona su cinque in Italia soffre di disturbi mentali, il che rappresenta il 20% della popolazione. La depressione colpisce il 6% della popolazione, con un notevole numero di giovani che assumono psicofarmaci. Affrontare il problema è fondamentale e la Crazy Week si pone come un'opportunità per farlo apertamente e senza pregiudizi. Le sedi degli appuntamenti in luoghi iconici di Milano come Piazza Wagner 2, Arco della Pace e l'Arena Civica, che ospiterà un "Torneo dell'Inclusione”.

La notte della Taranta

Nicoletta Manni, étoile del teatro alla Scala di Milano, sarà la madrina de 'La Notte della Taranta', evento annuale che unisce divertimento e consapevolezza sociale con un concerto gratuito dell’Orchestra Popolare, in programma sabato 25 maggio all’Arco della Pace nell'ambito della Crazy week Milano. Ad aprire il concerto saranno gli utenti del centro gestito dall'associazione ISempreVivi, con una coreografia che sarà riproposta nel preconcertone di Melpignano il 24 agosto prossimo. Prima del concerto è in programma un workshop di pizzica gratuito e aperto a tutti. Prima del Concerto, alle 18:30 sempre in piazza Arco della Pace, in programma un workshop di pizzica gratuito e aperto a tutti. I ballerini della Taranta formeranno grandi cerchi inclusivi, le ronde, per avviare i partecipanti alla danza. Alle 21:15 l’atteso concerto dell’Orchestra Popolare con le sue magiche atmosfere salentine da Lu Rusciu de Lu Mare a Aria Caddhipulina, dalle irresistibili pizziche alle ballate popolari. Nel piazzale sarà possibile cenare grazie allo street food tutto salentino curato da Civico27 di Uggiano La Chiesa. Ingresso libero e gratuito.

Milano Arch Week

Fino a domenica 26 maggio la sesta edizione della Milano Arch Week, festival internazionale dedicato all'architettura, promosso dal Comune di Milano, dal Politecnico di Milano e dalla Triennale Milano, e diretta da Stefano Boeri. L'evento si focalizza sulle trasformazioni urbane e sul futuro delle città, con particolare attenzione ai bisogni dei cittadini e al dialogo con il territorio. Tanti gli appuntamenti tra Triennale e Politecnico.

BIG - Biennale Internazionale Grafica

Fino a domenica, Milano ospita anche la prima edizione di BIG - Biennale Internazionale Grafica. Un festival diffuso, dedicato al design della comunicazione e alle culture visive, con mostre, installazioni, talk, workshop ed eventi gratuiti in tutta la città. Con la partecipazione di ospiti italiani e internazionali e approfondimenti per professionisti, studenti e appassionati.

“Looperfest” all’Ex Macello

Dal 24 al 26 maggio, l'Ex Macello sarà il palcoscenico della quinta edizione del "Looperfest", un evento dedicato all'arte urbana. Con graffiti, skateboard, break dance e molto altro. Scrittori provenienti da tutto il mondo, con l'ospite speciale l'italiano Mr. Wany, trasformeranno i muri dell'Ex Macello in opere di street art. Il programma include battle di danza, dj set e workshop per tutte le età, come calligrafia con Gep Caserta, graffiti con Another Scratch, In The Wall e skateboard con Sbanda Brianza. Non mancheranno street food, area bar, stand e una rampa da skate, grazie alla partecipazione di Loop Colors, Kinetic Vibe e Associazione Smarting Aps. Gli orari: venerdì 24 dalle 11 alle 23, sabato 25 dalle 10 all'1 e domenica 26 dalle 10 alle 23. L'ingresso è libero, mentre i workshop hanno un costo tra 10 e 20 euro.

Bam Circus

Parate, giochi, workshop, musica, acrobati. Dal 24 al 26 maggio, sui prati della Biblioteca degli Alberi torna Bam Circus, festival dedicato al circo contemporaneo e al teatro di strada. Ad animare la tre giorni, 60 eventi e le performance di 40 artisti, provenienti da 15 compagnie internazionali. Sessanta, in totale gli appuntamenti, tutti gratuiti. Danze aeree mozzafiato e marionette giganti, per spettacoli di grande suggestione. Tra gli eventi gli imperdibili: venerdì 24 maggio alle 21:30 Quadro nel cielo: a 50 metri di altezza, quattro danzatrici si muovono su un palco aereo pronte a salti acrobatici e voli sospesi nell’aria. Incontro ravvicinato con gli animali della giungla domenica alle 16:00 e alle 19:00 con Congo Massa: una giungla nel parco: giganteschi animali invadono il parco in una parata di colori, musica ed energia. Da sabato a domenica si susseguono spettacoli di teatro di strada contemporaneo con artisti internazionali, performance, giochi, workshop, picnic e tanti sorprendenti BAMoment, sempre gratuiti, in stretta connessione con la Natura. Alcuni laboratori sono su prenotazione su bam.milano.it.

Museo Hype

Museo Hype è l’appuntamento per un weekend speciale +18 tra sound art e proiezioni interattive, al Museo Nazionale di Scienza e Tecnologia. Il divertimento va in scena nel Future Inventors Lab tra installazioni digitali, immagini, sensori ed elettronica. Un immersione nel mondo di Leonardo da Vinci sperimentando macchine e affreschi, indossando il visore VR si potranno vivere avventure fantastiche su un ornitottero, sorvolando i deserti di Arrakis come nel film Dune.

MiAmi Festival

Prosegue fino a domenica, la 18ma edizione del MiAmi Festival all'Idroscalo Milano e il Circolo Magnolia. Tra gli artisti Chiello, Colapesce Dimartino, Daniela Pes, Diss Gacha, Ele A, Irbis, Lauryyn, Marco Castello, Rosa Chemical, Santamarea, Tony Boy e i Tre Allegri Ragazzi Morti.

Mercatone dell'Antiquariato sui Navigli

Domenica 26 maggio torna l’appuntamento mensile con il Mercatone dell'Antiquariato sui Navigli. Una passeggiata di due chilometri lungo tutto il primo tratto del Naviglio Grande, da viale Gorizia al ponte di via Valenza con espositori di antiquariato, al vintage, bancarelle selezionate di mobili, orologi, porcellane, argenti, gioielli, bambole, giochi, collezionismo, libri, occhiali, radio, modernariato, bastoni, bronzi, vetri, fumetti e stampe e molto altro. Negozi aperti, ristoranti bar e atelier d’arte aperti per l’occasione.

Festival delle bambine e dei bambini

Con 100 appuntamenti in calendario prende il via venerdì 24 maggio - fino al 27 maggio - la seconda edizione del Festival delle Bambine e dei Bambini, promosso dal Comune di Milano in concomitanza con la settimana dei Diritti dell'infanzia che si apre il 27 maggio ed è dedicata quest'anno al 'Diritto di ogni bambino ad avere un nome'. Il Castello Sforzesco quest’anno sarà il centro del festival, con attività gratuite. Da venerdì alle 17:00 fino a domenica alle 19:00, ci saranno laboratori tematici, performance live e attività itineranti come la caccia al tesoro. Per la prima volta il Castello esporrà nei suoi cortili opere realizzate da bambini e bambine, che fanno parte del progetto 'Dal quartiere Barona al Castello - Le bambine e i bambini fanno (s)cultura'. Partecipano al festival, tra gli altri, anche il Museo di Storia Naturale, l’Acquario Civico, il Museo Archeologico, la GAM Galleria d’Arte Moderna.

Avsi Run, corsa benefica al Parco Di Monza

Torna, domenica 26 maggio 2024 al Parco di Monza, la terza edizione della Avsi Run, manifestazione podistica benefica e non competitiva, promossa dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Collegio della Guastalla con il sostegno del Comune di Monza. La partenza è prevista da Cascina San Fedele. Tre i percorsi: 10 km (partenza alle ore 9), 5 km (partenza alle ore 9.15) e 3 km (partenza alle ore 9.30). Inoltre c’è la Avsi Run for Kids, una corsa campestre non competitiva di 400 o 800 m, aperta ai più piccoli divisi in categorie in base all’età, dai 6 ai 14 anni., partenza alle ore 9.45. Informazioni e iscrizioni su

XX Fiera del Parco dei Colli di Bergamo

Domenica 26 maggio torna la XX Fiera del Parco dei Colli di Bergamo (via Valmarina, 25 Bergamo). Ricco il programma della giornata. Si parte alle 10 con il Concorso Razza Bruna Alpina, alle 12 tocca alla dimostrazione di mungitura. Alle 16.30 è la volta del laboratorio del gusto “Biodiversità e sensorialità”: saperi, profumi e sapori di mieli prodotti da Jessica Zanni in abbinamento a vino e pane di filiera locale del progetto Aspan. Dalle 16.30 musica con la Caravan Orkestar. Servizio ristoro, mercato e stand e attività per i bambini. Due le proposte di visite guidate: all’ex Monastero di Valmarina (durata 1.30, partenza alle 10.30 e alle 15), e al Bosco di Valmarina (durata 2 ore, partenza alle 15). Gli organizzatori invitano i visitatori a raggiungere Valmarina a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici: i posti auto sono limitati, l’evento si terrà anche in caso di maltempo con modifiche sul programma.

Velonotte a Bergamo: Favole di prati e piazze

Appuntamento sabato 25 maggio 2024 con Velonotte una cicloesplorazione notturna in 8 tappe alla scoperta della diversità urbana e capolavori architettonici della Bergamo Bassa del ‘900 attraverso i suoi edifici più significativi. Il facile percorso notturno collegherà le eleganti piazze del Centro Piacentiniano con quartieri del dopoguerra per raccontare le sorti di Bergamo contemporanea. Il percorso è adatto a tutti, la velocita media è di 9 km/h, inoltre c'è un bike sharing comunale ben sviluppato in città, nessuno resterà senza bici. La 37° edizione della manifestazione è curata da VeloNotte International con Fondazione Architetti Bergamo, Ordine degli Architetti PPC Bergamo, Comune di Bergamo e A.Ri.Bi. Il progetto VeloNotte Bergamo è curato dal prof. Sergey Nikitin-Rimsky, ricercatore di Storia dell’Architettura e musicista. Informazioni e iscrizioni su velonotte.com

Torna la Santa Crus di Cerveno

La “Santa Crus” di Cerveno in Vallecamonica (Brescia) è una manifestazione a cadenza decennale dalle significative valenze popolari, folkloriche, artistiche, religiose, storiche e sociali che si svolgerà domenica 26 maggio (dalle 16). È la sacra rappresentazione vivente della Passione di Cristo a Cerveno, a cui partecipano in costume più di 100 attori figuranti scelti tra i cittadini di Cerveno, mentre il resto del borgo contribuisce alla confezione dei costumi e alla decorazione dell’abitato con rami d’abete e addobbi floreali di carta. Una straordinaria tradizione molto legata agli studi di Giovanni Testori che negli anni Sessanta aveva scoperto la Via Crucis scolpita di Beniamino Simoni, un Sacro Monte di dimensioni raccolte suddiviso in 14 cappelle. Su Simoni aveva scritto pagine importanti culminate nello spettacolare libro pubblicato nel 1976 con la Grafo edizioni di Roberto Montagnoli. La Santa Crus avrà una replica suggestiva in notturna, il 2 giugno con partenza alle 3 del mattino. La regia è affidata a Giacomo Andrico.

"Cose mai viste" al Castello di Padernello

Quinta edizione di "Cose Mai Viste" al Castello di Padernello il 25 e 26 maggio 2024. Un evento dedicato all'handmade e al riciclo creativo organizzato dalla Fondazione Castello di Padernello e Agenda7, una festa per gli amanti dell'artigianato autentico e della creatività. Durante il weekend, i cortili del maestoso maniero quattrocentesco saranno animati da una varietà di prodotti artigianali unici, tra abbigliamento, accessori, oggettistica, bijoux e molto altro. Creazioni di giovani stilisti, designer e artisti manuali, scoprendo pezzi unici di vetro lavorato e sculture realizzate con materiali di recupero. "Cose Mai Viste" non è solo un mercato dell'artigianato, la due giorni è anche l’occasione per visitare le sale del Castello di Padernello, immergersi nelle sue epoche passate, tra storie, leggende e opere d'arte. Inoltre, saranno disponibili diverse mostre, tra cui "Di sguardi e di persone", una esposizione fotografica promossa dalla Fondazione Provincia di Brescia Eventi, e "Nuvole sotto i ponti", firmata dall'artista Patrizia Fratus. Per i più piccoli e non solo, ci saranno giochi in legno ecosostenibili, workshop di pittura su tela, tour del borgo con gli asinelli dell'Associazione Amici del Raglio e tanto altro. E per una pausa culinaria, sarà possibile gustare le proposte di BuBurger, accompagnate dalla musica dei Bombetta Swing.

Alle radici di Ossimo

Sabato 25 maggio visita guidata gratuita con partenza da Ossimo Inferiore (piazza san Damiano) a Ossimo Superiore alla scoperta dei borghi gemelli e dei Guinnes World Records (ore 10:00 e 15:00). Una facile camminata di circa 4 chilometri tra le antiche vie e i caseggiati storici, con sosta alle parrocchiali, al cimitero napoleonico, fino alla panoramica chiesetta di San Carlo. L’iniziativa si terrà anche in caso di maltempo. Chiude la giornata alle 21 allo spazio feste di via San Damiano, Ossimo inferiore, il concerto dei Luf. Ingresso gratuito

Il Festival dei Cortili

Sabato 25 alle ore 21 il cortile di via Viganò 2 a Como ospita lo spettacolo Grandi numeri di e con Lorenzo Maragoni, per la rassegna Il Festival dei Cortili organizzata da TeatroGruppo Popolare. Lo spettacolo passando dal racconto al monologo affronta in modo acuto, divertente, poetico e intelligente, come la nostra vita sia quotidianamente immersa fino al collo nel flusso di algoritmi e i big data. La comprensione dei nostri comportamenti, delle nostre scelte e dei nostri gusti non è mai stata così profonda. In quello che è stato già chiamato il Secolo della solitudine, ci sentiamo visti, e capiti. Accesso gratuito con prenotazione qui. La rassegna per le famiglie I Cortili dei Piccoli proseguirà domenica 26 alle ore 16 nel cortile di via De Cristoforis 1-3-5-7 con La bambola abbandonata, l’unico spettacolo scritto da Streheler per bambini e con i bambini. Scritto nel 1977 è ispirato al Cerchio di gesso del Caucaso di Brecht. Accesso gratuito con prenotazione via email all’indirizzo info@teatrogruppopopolare.it. In caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno presso la Piccola Accademia di via Castellini 7 a Como.

Fuoriconcorso

Il fine settimana del 24 e 25 maggio in mostra nei giardini di Villa Sucota e Villa del Grumello sul lago di Como oltre 60 monoposto e sportive british che hanno fatto la storia del motorismo sportivo britannico. Torna Fuoriconcorso, evento quest’anno dedicato alle più belle auto da corsa inglesi. Il titolo dell’edizione 2024 infatti è "British Racing Green", il colore ufficiale delle corse automobilistiche internazionali del Regno Unito. Fuoriconcorso 2024 porterà nei giardini delle due ville - collegate da un percorso di circa 1 km - alcune delle auto più veloci, vincenti e belle costruite durante il regno della regina Elisabetta. Più di 60 auto, che sono state guidate da piloti del calibro di Emerson Fittipaldi, Mika Häkkinen, Niki Lauda, Ayrton Senna, Rubens Barrichello, Graham Hill ed Eddie Irvine. Si potrà ammirare anche la McLaren MP4/4 di Ayrton Senna: un modo per commemorare il celebre pilota brasiliano a trent'anni dalla tragica scomparsa avvenuta il 1° maggio 1994. Sono previsti eventi collaterali: talk con esperti, incontri con i piloti, musica, degustazioni, brindisi e cocktail, e soprattutto una griglia di partenza di Formula 1 con 15 delle auto presenti alla due giorni, come l’iconica Lotus 72, che vinse il Campionato mondiale nel 1972 e la McLaren con cui Mika Häkkinen vinse nel 1999. Biglietti e info qui.

Cremona Contemporanea | Art Week

Prosegue fino a domenica 26 maggio Cremona Contemporanea | Art Week, seconda edizione della rassegna dedicata alle arti visive che trasforma Cremona in luogo di conoscenza e scoperta, attraverso mostre, incontri ed eventi. Dalle installazioni site-specific ai dipinti di grande formato, dalla scultura alla video arte, dalle ceramiche alle produzioni tessili, le opere di 19 gli artisti contemporanei attivi sulla scena internazionale trovano spazio e accoglienza in 27 luoghi della città, sono: Thomas Berra, Federico Cantale, Victoria Colmegna, Lucia Cristiani, Luca De Angelis, Luca De Leva, Jeremy Deller, Roberto Fassone, Claire Fontaine, Francesco Gennari, Judith Hopf, Michele Lombardelli, Nevine Mahmoud, Jonas Mekas, Daniele Milvio, Ornaghi&Prestinari, Emma Talbot, Patrick Tuttofuoco e Zoe Williams. Luoghi da scoprire e visitare lungo il percorso di Cremona Contemporanea | Art Week, per valorizzazione del patrimonio culturale di Cremona. In particolare: il Teatro di San Luca, Palazzo Vidoni Pagliari, il chiostro della Chiesa del Foppone, Palazzo Stanga Trecco, Palazzo Raimondi – sede del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università degli Studi di Pavia -, la Scuola di Liuteria, il campus dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Tempietto di San Luca, Strada Basolata Romana, Antichità Mascarini, Casa Stradivari e il Teatro Ponchielli e tantissimi altri.

Camminata della Salute

Domenica 26 maggio si svolgerà la nona edizione della Camminata della Salute. Camminata non competitiva di sensibilizzazione sull'importanza dell'attività fisica regolare come prevenzione delle malattie neuro e cardiovascolari. La partenza è alle ore 9 nei pressi del prato fronte Palataurus in via Brodolini a Lecco. Il percorso di 13 km si snoda lungo la pista ciclo – pedonale del Lago di Garlate. La conclusione è prevista per le ore 13 all'interno del Campeggio Rivabella. Punti di ristoro: parco "Addio ai Monti" a Pescate, all'arrivo. L'iniziativa è promossa da tre Associazioni di volontari per la cura delle malattie cardio-cerebro vascolari e diabetiche: Associazione Amici del Cuore onlus Lecco, Associazione per la Lotta all'Ictus Cerebrale, Associazione Giovani Diabetici Lecco.

"Gamba de legn"

Sulle tracce del "Gamba de legn" cercando una città che in buona parte non c'è più. Grazie alla ricerca accurata e alla pazienza di Giovanni De Biasi, esperto del settore e all'organizzazione di Unitre, Lodi dedica un intero week end al caratteristico mezzo di trasporto su rotaie che tra il 1880 e la prima parte del "900 metteva in comunicazione la città con Milano, Crema e Sant'Angelo, oltre che con Brescia e Bergamo. Venerdì 24 maggio in mattinata il tour guidato nei luoghi cittadini del "Gamba de legn" con appuntamento alle 9,30 a Porta Milano, dove c'era la stazione più grande della Lombardia (poi diventata ristorante Tram e ora sede del Tribunale) e camminata di circa 3 chilometri verso la Porta d'Adda con il dazio e il corpo di guardia e Piazza Medaglie d'Oro, con la ex Porta Pompeia e il famoso "Punt de Fer" sulla roggia Molina, in seguito interrata. Nel pomeriggio alle 17 nel cortile della Banca Centropadana al numero 100 di corso Roma, l'inaugurazione della mostra "unica" con foto d'epoca e con modelli creati dallo stesso De Biasi in perfetta scala, con le riproduzioni "fedeli" oltre che di convogli, binari e personaggi, di monumenti perduti o rifatti, dalla chiesa di San Rocco ai Teatri Verdi e Gaffurio-Lombardo, allo storico bar Eden. La mostra sarà aperta gratuitamente al pubblico anche nelle intere giornate di sabato 25 e domenica 26 maggio.

Lungo il fiume

A Palazzo Ducale, sabato 25 maggio inaugura la mostra "Lungo il fiume. L'abitato etrusco del Forcello", del del Museo Archeologico Nazionale di Mantova. L’esposizione fa rivivere questo antico insediamento della metà del VI secolo a.C. con le sue mura di terra, le sue case dai tetti di paglia e le strade colme di gente, carri e bestiame, dove arrivavano preziose merci esotiche trasportate da navi che solcavano le rotte adriatiche. Una vera e propria città che prosperò sulle rive del fiume Mincio per circa due secoli. L'inaugurazione (sabato 25 maggio ore 11) è prevista nell'Atrio degli Arcieri di Palazzo Ducale. Fino al 6 gennaio 2025.

Lego Eco City Lab & City Booming

Dal 25 maggio al 14 luglio 2024 il Palazzo delle Esposizioni di Pavia, ospita "Eco City Lab & City Booming", un incredibile diorama abitato da oltre 6000 mini figure LEGO® e popolato da eroi, personaggi dei cartoni animati e icone del cinema. Eco City Laba e City Booming con circa 7 milioni mattoncini della collezione privata di LAB. LEGO® hanno realizzato una città ecologica con pannelli solari che catturano l’energia del sole, alberi che respirano CO2, raccolta differenziata e sistemi anti-smog all’avanguardia, auto elettriche, tante biciclette e mezzi pubblici. Ad alimentare tutto la Wind Farm Offshore, un’imponente foresta di pale eoliche che generano energia. Ideato e prodotto da LAB Literally Addicted to Bricks, “Eco City Lab & City Booming” è nata dalla fantasia di Wilmer Archiutti, fondatore di LAB, laboratorio creativo di Roncade, in provincia di Treviso, che realizza forme e architetture di Lego®, mattoncini che da sempre colleziona. Biglietto intero: 12 euro.

Streeat Food Truck Festival

Da venerdì 24 a domenica 26 maggio Streeat Food Truck Festival torna in piazza Giuseppe Garibaldi a Sondrio con la carovana dei migliori food truck d'Italia. Attivi dal 2014 i truck il Bel Paese con le eccellenze italiane quest’anno festeggiano i 10 anni di Food Truck Festival. Per 3 giorni Piazza Giuseppe Garibaldi sarà invasa da ape car, carretti, furgoncini, biciclette, roulotte, moto e rimorchi allestiti con piastre, forni, friggitrici e griglie roventi, odori e sapori unici provenienti da ogni regione, oltre a ottime birre artigianali italiane e musica. C’è di tutto: dagli arrosticini di pecora, alle olive Ascolane, dal cono di pesce fritto, all’hamburger di vera Angus Irlandese, alla pita gyros Greco, al panino col polpo.

Festa dello Spazzacamino

Le Prese, frazione del comune di Sondalo (Sondrio), si prepara a celebrare una tradizione che è parte integrante della sua storia: la "Festa dello Spazzacamino". Folklore, tradizione e divertimento animeranno la frazione nel weekend per l’ottava edizione di questo evento dedicato alla memoria di Ernesto Villa e Marino Cappelletti "Batenda". La festa, nel campo sportivo della frazione, prende il via sabato 25 maggio alle ore 17.30 con l’aperitivo dello Spazzacamino. Dalle 19.30 apre il servizio cucina con un ricco menù: sciatt, pizzoccheri, trippa, costine dello spazzacamino, polenta salsicce, braciola, patatine e dolce. A seguire giochi e le sfide a chi riuscirà a domare per più tempo il bufalo meccanico, musica con i Black Shiver. Domenica pranzo alle 12 con risotto, spezzatino di cinghiale, salsiccia e polenta, braciola, patatine. Dopo pranzo musica e parco gonfiabile per i bambini. L’evento è promosso dall’associazione “Spazzacamini di Le Prese”.

Caccia al tesoro contro il gioco d’azzardo

Appuntamento per sabato 25 maggio con DramaGame, una grande caccia al tesoro nelle vie della città. Un gioco urbano che unisce enigmi, prove e sfide con la sensibilizzazione sul tema del gioco d’azzardo patologico. L’iniziativa si rivolge ad adolescenti, adulti e famiglie. Il ritrovo è a Villa Mirabello, all’interno dei Giardini Estensi, per sabato 25 maggio alle ore 14.30. DramaGame è organizzato in squadre da 2 a 8 partecipanti. Per giocare non serve conoscere i luoghi in anticipo: bastano una connessione internet, un telefono carico, spirito di squadra e voglia di divertirsi. Gli enigmi e le prove sono adatte a qualsiasi età, mentre per i minori di 14 anni è necessario l’accompagnamento degli adulti. L’iniziativa rientra all’interno del progetto “Link Insubria: Rete Contro l’Azzardo” a cui aderisce l’Ambito distrettuale Sociale di Varese. La caccia al tesoro è coordinata dall’associazione Damatrà.