Week-end 21, 22 e 23 luglio 2023: eventi, sagre, mostre e cinema all’aperto. Cosa fare in Lombardia

Per chi resta in Lombardia, ma anche per i turisti che visitano la regione in questo penultimo weekend di luglio, sono tantissime le iniziative per trascorrere una giornata diversa dal solito tra mostre, eventi, sagre e concerti. Ecco una rassegna di iniziative per tutti i gusti

EVENTI

Dal 30 giugno al 29 luglio si tiene la settima edizione edizione del Milano Latin Festival, che torna ad Assago nella storica location del Parcheggio Atm di viale Milanofiori. L’evento dedicato alla musica, al ballo, al folklore e alla cultura latino americana anche quest’anno propone un fitto calendario di eventi dedicato a milanesi e non, che possono ballare, degustare piatti tipici, conoscere la cultura, ma soprattutto ascoltare tanta musica dal vivo con i concerti dei migliori artisti del panorama internazionale della musica latina.

CINEMA

Il cinema all'aperto di AriAnteo torna, dopo qualche anno di pausa, alla Fabbrica del Vapore, in via Procaccini 4 a Milano. Dal 27 giugno al 22 settembre sono in programma quasi tre mesi di proiezioni con una selezione dei migliori film della passata stagione, ma anche anteprime, prime visioni, classici restaurati, concerti, eventi ed ospiti. A breve il calendario completo di AriAnteo Fabbrica del Vapore 2023 con film in programmazione, orari e biglietti.

Il cinema all'aperto di AriAnteo torna anche nella cornice di City Life, nel cuore della nuova Milano nata nell’ex quartiere della fiera milanese. Dal 21 giugno al 22 settembre in piazza Elsa Morante, ai piedi delle tre torri di City Life, sono in programma circa tre mesi di proiezioni con una selezione dei migliori film della passata stagione, ma anche anteprime, prime visioni, classici restaurati, concerti, eventi ed ospiti.

Il cinema all'aperto di AriAnteo torna anche quest'anno nel Chiostro dell'Incoronata a Milano: a partire dal 16 giugno al 3 settembre è in programma un'estate fitta di proiezioni con una selezione dei migliori film della passata stagione, ma anche prime visioni, incontri con gli autori e rassegne tematiche. AriAnteo Incoronata è la prima multisala all’aperto d’Italia, con due schermi e due sale con sistema audio stereo in cuffia wireless.

Anteo organizza anche la terza edizione del format itinerante Anteo nella Città: una serie di proiezioni nelle piazze di Milano in programma dal 15 giugno al 17 settembre (con una settimana di pausa a Ferragosto e una a settembre). Una programmazione di cinema di qualità su quattro ruote per raggiungere zone talvolta escluse da un’offerta culturale di cinema e audiovisivo e per restituire alle piazze la funzione di luogo di incontro, aggregazione e condivisione. Ecco la programmazione, le date e i luoghi: 14-21 luglio: Casa Jannacci, viale Ortles 69 (Municipio 5); 22-31 luglio: Villa Litta, viale Affori 21 (Municipio 9); 1-10 agosto: piazza Anita Garibaldi (Municipio 7); 18-27 agosto: Palazzina Liberty, largo Marinai d'Italia (Municipio 4); 28 agosto-6 settembre: piazza Leonardo da Vinci (Municipio 3); 11-17 settembre: Barrio’s, piazzale Donne Partigiane (Municipio 6).

Dal 20 giugno al 22 settembre torna a Milano, per gli amanti del cinema all'aperto, l’Arena Chiesa Rossa che illumina le serate del Municipio 5 del Comune di Milano, offrendo una programmazione ricca e diversificata, per accontentare tutti i gusti e per tenere compagnia sia agli adulti sia alle famiglie. Le proiezioni si svolgono con l’ausilio di cuffie wireless e si tengono presso il campo sportivo di via Neera 24 (in caso di maltempo al Centro Asteria, piazza Carrara).

TEATRO

Nelle domeniche d'estate, da giugno a settembre 2023, a Milano in via Agordat angolo via Bertelli - in prossimità dell’Anfiteatro Martesana - si svolge la rassegna Martesana Dimanche, ciclo di eventi organizzati dal Teatro Officina sul Naviglio della Martesana con l'obiettivo di aprire nuovi momenti di incontro e di condivisione nel quartiere di Gorla, definita nell’800 dai letterati la piccola Parigi. Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito e si svolgono in orario 18.30-19.30.

MOSTRE E MUSEI

A Milano, a Lampo Scalo Farini dall’1 giugno all’11 agosto, arriva ‘Van Gogh: The Immersive Experience’: un viaggio tra le opere di uno dei piu' grandi geni artistici del XIX secolo, tra campi di girasoli e mandorli in fiore. L’esposizione, per la prima volta in Italia completamente rinnovata nella proposta tecnologica, combina arte digitale, contenuti educativi e nuove esperienze di realtà virtuale per offrire una vera e propria avventura immersiva a 360 °: 60 proiettori animeranno 350 capolavori di Van Gogh visibili a 360° su una superficie di 2000 metri quadrati tra pavimento, pareti e soffitto.

Dal 26 maggio al 22 ottobre, le Gallerie d’Italia di piazza Scala a Milano ospitano la mostra Una collezione inattesa: viaggio nel contemporaneo tra pittura e scultura, a cura di Luca Massimo Barbero, curatore Associato delle Collezioni di Arte Moderna e Contemporanea della Banca, che presenta una selezione di opere in dialogo con l’esposizione permanente Cantiere del ‘900. Un percorso dedicato all’arte italiana e all’arte contemporanea internazionale si incentra sul dialogo tra le diverse ricerche scultoree di alcuni dei maggiori protagonisti del XX secolo in confronto ad importanti approfondimenti intorno alla pittura del secondo dopoguerra.

Fino al 30 luglio, presso il Mudec - Museo delle Culture di Milano è aperta al pubblico la mostra Dalí, Magritte, Man Ray e il Surrealismo: capolavori dal Museo Boijmans Van Beuningen, curata da Els Hoek, con la consulenza scientifica di Alessandro Nigro, in collaborazione con il Museo Boijmans Van Beuningen di Rotterdam. La mostra presenta 180 opere, tra dipinti, sculture, disegni, documenti, manufatti, tutti provenienti dalla collezione del museo Boijmans Van Beuningen, uno dei più importanti musei dei Paesi Bassi, in dialogo con alcune opere della Collezione Permanente del Museo delle Culture.

Dal 22 aprile al 4 ottobre, Palazzo Reale accoglie per la prima volta in Europa un’ampia monografica di una delle maggiori figure di spicco della scena artistica internazionale: Leandro Erlich. Artista argentino, nato a Buenos Aires nel 1973, Erlich crea grandi installazioni con cui il pubblico si relaziona e interagisce, diventando esso stesso l’opera d’arte. Le sue opere sono uniche e rappresentano un’assoluta novità nel mondo dell’arte e uniscono creatività, visione, emozione e divertimento: palazzi in cui ci si arrampica virtualmente, case sradicate e sospese in aria, ascensori che non portano da nessuna parte, scale mobili aggrovigliate come fossero fili di un gomitolo, sculture spiazzanti e surreali, video che sovvertono la normalità. Sono tutti elementi che raccontano qualcosa di ordinario in un contesto stra-ordinario, dove tutto è diverso da quello che sembra, dove si perde il senso della realtà e la percezione dello spazio.

Fino al 31 agosto 2023 il Teatro alla Scala di Milano e il Museo Teatrale celebrano Franco Zeffirelli a 100 anni dalla nascita (il grande regista nasceva a Firenze il 12 gennaio 1923) con la mostra Zeffirelli: gli anni alla Scala, a cura di Vittoria Crespi Morbio e arricchita da un documentario di Francesca Molteni.

A partire dal 21 aprile e fino a dicembre 2023, in occasione del centenario della Triennale di Milano, viene presentata all'Aeroporto di Milano Linate la mostra Triennale Milano 1923-2023, a cura di Marco Sammicheli: un racconto in pillole sui cento anni della Triennale che ripercorre anche la storia delle 23 edizioni della sua Esposizione Internazionale fino a oggi. La mostra si completa con un arredo di grande formato, la poltrona Joe, di Jonathan De Pas, Donato D’Urbino e Paolo Lomazzi nella sala delle partenze a ricordare l’artigianalità e l’esplorazione di nuovi mondi di cui il design milanese è da sempre ambasciatore.

Dal 5 aprile al 3 settembre è aperta al pubblico la mostra FuturLiberty, promossa da Comune di Milano – Cultura e realizzata dal Museo del Novecento (piazza Duomo 8) e Palazzo Morando | Costume Moda Immagine (via Sant'Andrea 6), in collaborazione con Liberty e la casa editrice Electa. L’esposizione, con la curatela scientifica di Ester Coen e la direzione artistica di Federico Forquet per i tessuti, approfondisce le vicende del movimento futurista in un inedito raccordo tra pittura e arti applicate nelle due sedi dell’Area Musei d’Arte moderna e contemporanea del Comune di Milano. Le opere dei protagonisti del movimento futurista, Giacomo Balla, Gino Severini, Umberto Boccioni, Carlo Carrà e Fortunato Depero dialogano con i dipinti vorticisti degli inglesi coevi, come Percy Wyndham Lewis e Christopher Nevinson, partendo dal manifesto Vital English Art del 1914 firmato dalla caffeina d’Europa, Filippo Tommaso Marinetti. Il progetto conta oltre 200 opere nelle due sedi. La mostra è visitabile nei seguenti orari di apertura: al Museo del Novecento dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 19.30, con orario prolungato alle 22.30 il giovedì; a Palazzo Morando dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 17.30.

Tante occasioni di svago all’aperto in provincia di Bergamo nel fine settimana con musica, sagre e rassegne. Venerdì 21 ci si può prenotare per la Cena con Delitto al Castello di Gromo con inizio alle 20.45 (posti limitati chiamare 3423897672) nel borgo medievale dell’alta Valseriana. A Serina c’è il Lexolo Summer Fest mentre per gli amanti della tradizione da non perdere la Festa Alpina al campo sportivo di Ubiale Clanezzo a cura gruppo Alpini di Ubiale o la Sagra del pesce di Pontegiurino, al campo sportivo di Berbenno. Sabato 22 il caldo non fermerà i mercatini all’aperto: ad Albino, nella piazza comunale, abiti e oggetti di seconda mano; a Bergamo prodotti a km zero in piazza Matteotti, Mercato dei Cappuccini Km0 in via Montecatini a Romano di Lombardia mentre gli hobbisti si danno appuntamento al centro commerciale Continente di Mapello. Visite guidate in giornata al Museo del Tessile di Mapello e, a San Giovanni Bianco, del museo di Arlecchino mentre in serata appunamento al campo sportivo di Clusone per l’amichevole Atalanta-Lugano alle 17.

Una domenica “Alla scoperta della Forra”. Escursione guidata il 23 luglio, organizzata dalla Pro Loco di Tremosine con il contributo di Regione Lombardia. Partenza alle 9,45 dall’Infopoint di Pieve (piazza Guglielmo Marconi). Età minima 10 anni, durata dell’escursione 5 ore. Livello difficoltà: medio. Si raccomanda abbigliamento adeguato. Il programma prevede la partenza da Pieve, poi si scenderà lungo il vecchio e scosceso sentiero del Porto, in passato unico collegamento con il Lago, affiancando pareti rocciose dalla vegetazione mediterranea per giungere alla “Strada della Forra”. L’imponenza della natura, unita all’ingegno umano, si manifesterà nella Forra scavata dal torrente Brasa da cui si risalirà per tornare a Pieve e ammirare di nuovo il Lago dalle sue terrazze. L’escursione, con accompagnamento di una guida bilingue abilitata, è gratuita.

Sulle rive del Lago di Como, dal 9 al 30 luglio si svolgerà la 19esima edizione del Festival Musica sull’Acqua che, per tre settimane, ospita grandi musicisti internazionali che danno vita a concerti intessuti sul tema della Visione in alcuni tra i più antichi e suggestivi luoghi del Lario. Il concerto di apertura è in programma domenica 9 luglio, alle 21, all’Abbazia di Piona di Colico, con un trio d’eccezione formatosi appositamente per l’occasione grazie alla sintonia e amicizia tra il direttore artistico del festival Francesco Senese, Jens Peter Maintz, violoncello principale della Lucerne Festival Orchestra su invito di Claudio Abbado, e il pianista Gabriele Carcano, tra i più affermati della sua generazione.

Sarà ospitata fino al 15 ottobre 2023 presso la Sezione di Grafica e Fotografia di Palazzo delle Paure la mostra “L’arte dell’incisione: grandi maestri nelle collezioni di grafica del Sistema Museale Urbano Lecchese”, ideate e realizzata da Barbara Cattaneo, Matilde Bianchi ed Elena Negri. L’esposizione nasce dall’intento di far conoscere al pubblico la ricca raccolta di stampe e incisioni del Si.M.U.L. (circa 3.000) che possono essere fruite dal pubblico solo con mostre temporanee ad hoc, attraverso la scelta dei diversi nuclei tematici presenti. L’intento è quello di mostrare una raccolta inedita di acqueforti, xilografie, litografie e incisioni a bulino. Si tratta di tecniche artistiche elaborate già nell’antichità e utilizzate per la riproduzione di opere d’arte a partire dalla seconda metà del secolo XV. Le incisioni che verranno esposte, dopo un lungo lavoro di catalogazione e restauro, riproducono alcune tra le più spettacolari opere d’arte realizzate da famosi artisti tra il XV e il XVIII secolo italiani ed europei.

Nell’ambito della rassegna estiva Lodi al Sole, venerdì 21 luglio alle ore 21.30, in piazza della Vittoria (Lodi) si terrà una serata omaggio al grande compositore Fabrizio De Andrè a cura de Gli Ottocento. Ingresso libero.

Sabato 22 luglio alle 21,30 presso il chiostro di San Cristoforo (sede della Provincia di Lodi) Daniele Donadelli Quartet si esibirà con “Accordi in piazza”.

Domenica 23 luglio alle 21,15, Mino Manni porterà in scena “I Promessi Sposi: storie e destini dei grandi personaggi. La monaca di Monza”. Lo spettacolo si terrà presso il chiostro di San Cristoforo (Provincia di Lodi)

Tributo a Vasco Rossi con la Blasco Band domenica 23 luglio alle 21,30 in piazza della Vittoria, a Lodi. Ingresso libero.

Dal 13 al 30 luglio e dal 7 al 17 settembre, la Fondazione Banca Popolare di Lodi ospita nella sala Bipielle Arte la mostra “ Sconfinamenti. Artisti del Mondo a Lodi”. La mostra, a cura di Mario Quadraroli, Luo Qi, Renato Galbusera costituisce l’evento italiano della Ventesima edizione di AAmA 2023, manifestazione internazionale di arte che presenta, in momenti successivi, artisti internazionali in importanti spazi espositivi. L’ evento si pone in continuità con le manifestazioni organizzate negli ultimi due anni dalla rinnovata Biennale d’Arte di Zorlesco, che aveva ospitato artisti segnalati da AAmA. Orari di apertura: giovedì e venerdì 16-19; sabato e domenica 10-13 e 16-19.

Dal 20 al 23 luglio a Solarolo di Goito, nel Mantovano, si terrà la festa patronale e sagra di Santa Margherita 2023. In programma una serie di iniziative per tutti i gusti e tutte le età. Oltre agli immancabili stand dove degustare street food e piatti golosi ogni sera a partire dalle 20, ci sarà spazio per musica e serate danzanti. Venerdì 21 serata Latine Dance con Dj Paolo Berti, sabato 22 serata danzante con l’orchestra Katia Belli e domenica 23 gran finale con l’orchestra Felice Piazza.

Dal 30 giugno al 5 novembre, la Villa Reale di Monza ospita la mostra Banksy. Painting Walls, un grande evento espositivo dedicato al nome più celebre della street art internazionale contemporanea. La mostra, allestita negli spazi dell’Orangerie e curata da Sabina de Gregori, presenta in Italia per la prima volta tre muri (porzioni di muro) originali dell’artista britannico, tre straordinari pezzi provenienti da collezioni private, dipinti da Banksy nel 2009, nel 2010 e nel 2018, realizzati a Londra, nel Devon e nel Galles. In mostra – oltre ad altri due muri mai esposti prima in Italia: “Heart Boy” e “Robot/Computer Boy” – saranno presenti alcuni pezzi unici che arricchiranno ulteriormente il percorso espositivo, e nel complesso più di settanta opere originali. Fino al 10 settembre da mercoledì a venerdì: 14-20 sabato-domenica: 10-20. Chiusa lunedì e martedì. Dall'11 settembre da mercoledì a domenica: 10-20 Chiusa lunedì e martedì. Il biglietto intero ha un costo di 14 euro, ridotto 12.

Fino al 10 settembre 2023 presso il Museo di storia naturale dell'Università di Pavia (piazza Botta 9) si terrà la mostra "Felini. Eleganza letale". Un viaggio alla scoperta del mondo dei felini, animali rari e magnifici, molti dei quali ormai a rischio estinzione. In esposizione anche 30 animali tassidermizzati oltre a modelli a grandezza naturale, crani e pannelli interattivi. Nel percorso si potranno ammirare, tra gli altri, il leopardo nebuloso del Vietnam, il leopardo delle nevi dell'Himalaya, il ghepardo, il gatto marmorizzato della Cina, la tigre siberiana e il leone. Attraverso i pannelli che accompagnano gli esemplari, sarà possibile ascoltare e rivivere storie di felini restituiti alla libertà e conoscere alcuni zoologi che hanno cambiato il destino di molti animali. La mostra è visitabile negli orari di apertura del museo, dal martedì alla domenica ore 10.00-18.00. Ingresso ridotto solo mostra: 4 euro.

Fino al 29 dicembre 2023 presso il Castello Visconteo (Pavia) è visitabile la mostra "Sant'Agostino: la luce e l'immagine. Un viaggio interattivo da Ippona a Pavia”. I 1300 anni dall'arrivo delle spoglie di Sant'Agostino da Cagliari a Pavia rappresentano l'evento più importante della città per il 2023. Per questo il Comune , con il contributo di Fondazione Cariplo, ha voluto che i Musei Civici, nell'ambito delle iniziative dedicate alla ricorrenza, fossero protagonisti dell'anno agostiniano con una proposta unica. L'esposizione coniuga il fascino eterno della grande pittura italiana con la tecnologia contemporanea più raffinata messa a disposizione della storia dell'arte. Orari visite: da lunedì a venerdì (chiuso martedì): ore 14-18. Sabato, domenica e festivi: ore 10-18. Biglietti acquistabili anche in prevendita online.

Nel suggestivo scenario del castello Masegra, domenica 23 luglio alle 21, si terrà il concerto “This is not a harp”. L’evento è organizzato nell’ambito di Ambria Jazz 2023 Origini. Sul palco Marcella Carboni (arpa), Paolino Dalla Porta (contrabbasso), Stefano Bagnoli (batteria e ospite) e Gabriele Mirabassi (clarinetto). In caso di pioggia il concerto si sposterà presso l’auditorium Torelli.

Dall'1 giugno al 27 luglio 2023 nelle sale di Palazzo Sassi de’ Lavizzari, sede del Museo Valtellinese di Storia e Arte del Comune di Sondrio è ospitata la mostra “Igort. La storia di Tetiana (Quaderni Ucraini)”. La mostra, curata dallo stesso Igort, rappresenta tra parole, illustrazione e fumetto la storia di Tetiana, simbolo di un essere umano che vive la guerra sulla propria pelle, ispirata alla sua serie “I Quaderni”.

Dal 17 marzo al 27 agosto 2023 nelle sale di Palazzo Sassi de’ Lavizzari, sede del Museo Valtellinese di Storia e Arte del Comune di Sondrio sarà esposta la mostra “Da Fattori a Previati”, una selezione di 13 opere della collezione d’arte di Riccardo Molo, uomo d’affari di origine ticinese, attivo a cavallo tra Ottocento e Novecento tra Ticino, Berlino, Rio de la Plata, in Argentina, e soprattutto in Italia. Assolutamente italiana è la grande raccolta d’arte che Riccardo Molo riuscì a mettere insieme nella sua bella villa di Balerna, nel corso degli anni Venti: Previati, Mosè Bianchi, Segantini, Delleani, Fattori, per citarne alcuni in un progetto, tipico dei quegli anni, di raccolta dei vertici di ogni singola “scuola regionale”.

Dal 17 aprile al primo ottobre 2023 negli spazi della suggestiva Ala Scaligera all’interno della Rocca di Angera, che domina l'estremità meridionale del Lago Maggiore, è aperta al pubblico la mostra d’arte contemporanea ‘Oltre il buio’, a cura di Alberto Salvadori e in collaborazione con Galleria Franco Noero. Nelle sale restaurate dalla famiglia Borromeo per creare spazi dedicati all’arte contemporanea sono ospitate le opere di 15 artisti celebrano lo straordinario divenire della luce che, sin dalle origini dell’umanità, ha favorito una forma di convivenza tra uomo e natura, tra l’uomo e l’arte. Centrale è l’evoluzione della percezione dell’uomo che attraverso la luce ha scoperto la necessità di vedere qualcosa che non fosse solo il visibile naturale ma bensì il visibile del nostro inconscio, della nostra parte imperscrutabile.