Week end del 17, 18 e 19 maggio 2024: gli eventi a Milano e nelle province della Lombardia

Seguendo una terminologia musicale, le iniziative che vanno moltiplicandosi a Milano e in ciascuna delle province della Lombardia man mano che sboccia la primavera potrebbero essere descritte come un ‘allegro’, in ‘crescendo’. Ecco dunque i tanti eventi, suddivisi per provincia.

Piano City Milano è un festival di pianoforte che si svolge dal 17 al 19 maggio 2024, coinvolgendo tutta la città. Milano si trasforma in un palcoscenico per artisti che offrono il loro talento in concerti gratuiti di musica classica, jazz, pop ed elettronica, da mattina a sera. I luoghi di esibizione includono giardini, parchi, cortili, palazzi storici e case. Il palcoscenico principale è nei giardini della Galleria d’Arte Moderna, che viene illuminata per l’occasione, rendendo le serate milanesi ancora più speciali. La maggior parte dei concerti è a ingresso libero, ma alcuni richiedono la prenotazione sul sito ufficiale a partire dal 7 maggio. L’inaugurazione avrà luogo venerdì 17, alle ore 21:30 al Piano Center (GAM Main Stage, Via Marina, Milano) con Ryuichi Sakamoto - Opus con musiche originali. Domenica 19 musica all’alba. Alle ore 5:00 Ji Liu eseguirà musica classica contemporanea al “Teatro Continuo” di Alberto Burri, al Parco Sempione. L’ingresso è da Viale Alemagna 6, varco n.30, Milano.

Dal 19 al 25 maggio, Piazza Duca d’Aosta a Milano si trasforma in un vivace villaggio di cultura urbana per il Festival Welcage. Il festival offre una serie di eventi gratuiti che spaziano dalla musica all’arte, dallo sport alla moda, con un focus particolare sulla Generazione Z e i Millennials. Il villaggio ospita un grande palcoscenico per concerti live gratuiti (su prenotazione), un campo da calcio e un campetto da basket per partite 3 contro 3, una galleria d’arte urbana e un mini-palco per incontri con artisti e influencer digitali. Il festival è aperto dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 23, e il sabato e la domenica dalle 10 alle 24.Inoltre, il festival mette in luce l’arte urbana con due mostre personali. La prima è dedicata a Shepard Fairey (OBEY), uno dei più influenti street artist a livello mondiale, che debutta per la prima volta in Italia, e si svolge negli spazi della Cattedrale presso la Fabbrica del Vapore a partire da giovedì. La seconda mostra presenta i lavori di Eleonora De Giuseppe, nota come La Pupazza, una rinomata street artist salentina che ha recentemente trasferito il suo studio a Milano. La mostra, che inaugura sabato alle 19, intitolata “Molto Sugo”, espone le sue opere realizzate ad acrilico e bomboletta su tavola e carta: il sugo di pomodoro è l’elemento centrale dell’esposizione, presente nelle opere e nell’allestimento.

Il Museo HYPE, situato al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci a Milano, offre due speciali weekend per i giovani dai 18 anni il 18-19 e 25-26 maggio. Questi eventi includono LA Dune Experience VR, un viaggio in realtà virtuale a bordo di un ornitottero, sorvolando i deserti del pianeta Arrakis come nel film Dune, esperienze immersive nel Future Inventors Lab, tra sound art e proiezioni interattive, e un’immersione nel mondo di Leonardo da Vinci come artista, ingegnere e naturalista con l’opportunità di realizzare un affresco seguendo le tecniche del Rinascimento, costruire ponti e archi per scoprire come gli architetti del Rinascimento progettavano grandi edifici e strutture portanti, e studiare la natura conoscendo gli schizzi di Leonardo. L’iscrizione è obbligatoria e può essere effettuata online. Ecco i dettaglio gli orari dei laboratori, tutti della durata di 60 minuti. Dune Experience VR: Sabato 18 e domenica 19 maggio | ore 11, 14.30, 16 e 17.30. Sabato 25 e domenica 26 maggio | ore 11, 14.30, 16 e 17.30. max 3 partecipanti. Immagini interattive: Sabato 18 e domenica 19 maggio | ore 14 e 17. Sabato 25 e domenica 26 maggio | ore 14 e 17. Sound art: Sabato 18 e domenica 19 maggio | ore 15.30. Sabato 25 e domenica 26 maggio | ore 15.30. Facciamo affreschi: Sabato 18 e domenica 19 maggio | ore 11.30. Sabato 25 maggio | ore 11.30. Costruire ponti e archi: Sabato 18 e domenica 19 maggio | ore 14. Sabato 25 e domenica 26 maggio | ore 14. Disegnare la natura: Sabato 18 e domenica 19 maggio | ore 15.30. Sabato 25 e domenica 26 maggio | ore 15.30. Milano e la musica: da due secoli la città è un fulcro mondiale dell’opera lirica. L’itinerario proposto da milanoguida.com ripercorre la storia dell’opera lirica milanese, partendo da Palazzo Reale, sede dei primi teatri dell’epoca spagnola e austriaca, tra cui il Teatro Regio Ducale, che mise in scena opere di Mozart. Attraversando la Galleria Vittorio Emanuele II, punto d’incontro di cantanti e musicisti, si arriva al Teatro dei Filodrammatici, dove Giuseppe Verdi fece il suo debutto milanese. La visita prosegue in Piazza della Scala, dove si scoprono storie e aneddoti legati al Teatro alla Scala, e si esplora il rapporto tra Alessandro Manzoni e Verdi. Si parla anche dell’importanza dell’editoria musicale, legata alla famiglia Ricordi, nel rapporto tra Milano e Giacomo Puccini. L’itinerario si conclude al Grand Hotel et de Milan, dove Verdi morì nel 1901, segnando un legame duraturo tra la città e l’opera lirica. La quota di partecipazione è di 13.00€ per gli adulti, 9.00€ per i bambini dai 6 ai 13 anni e 1.00€ per i bambini sotto i 5 anni. La durata è di circa un’ora e mezza e il ritrovo è previsto sabato 18, 15 minuti prima delle ore 17 davanti allo scalone del Museo del Novecento.

Questo fine settimana, il FAI invita a un’escursione guidata attraverso i sentieri verdi del Parco Sempione a Milano. Questa passeggiata, guidata da un esperto ambientale, offre l’opportunità di scoprire la varietà di vita che abita il parco e di comprendere l’importanza di questi spazi verdi per la città. L’itinerario inizia nell’affascinante area del laghetto, un habitat vitale per molte specie di piante e animali, e prosegue alla scoperta di alberi maestosi come il noce del Caucaso, i cedri dell’Himalaya, i tassi e i bagolari. Durante il percorso, potrete ammirare le piante pioniere che crescono tra le mura storiche del Castello Sforzesco. Un focus speciale sarà dedicato ai giardini fioriti e agli orti urbani, entrambi elementi chiave per la conservazione della biodiversità in città. Le visite guidate si terranno sabato 18 maggio e domenica 19 maggio sempre alle ore 11 (iscritti FAI: € 10; intero: € 15; ridotto (6-18 anni) € 5; per informazioni: 347 1552920 (attivo solo nei giorni e orari di apertura) o scrivere alla mail faiappiani@fondoambiente.it). Il punto di partenza è la Palazzina Appiani (viale Byron 2, Parco Sempione; Linea MM2 Moscova o Lanza: 10 minuti a piedi). Il Teatro Popolare ritorna a Milano da giovedì con il festival “Palchi Fioriti” e “Le mille e una piazza 2024” di Atelier Teatro. Quest’anno, il festival porta diverse novità, con i classici greci e latini nei parchi e giardini urbani. Gli spettacoli, gratuiti e adatti a tutte le età, saranno in programma dal 16 maggio al 9 giugno 2024 con l’attenzione tradizionale alle periferie e ai territori con problematiche sociali Erp. Inoltre, propone alcune performance nel contesto suggestivo del centro storico, in particolare ai Giardini Indro Montanelli.

La visita guidata al Parco dei Colli e al Santuario di Sombreno, situati nel cuore del Parco dei Colli di Bergamo, offre un’escursione facile e interessante. Il percorso ciclo-pedonale attraversa paesaggi vari, dalle campagne agricole alle colline in disuso, fino ai boschi di latifoglie. Il parco ospita la Villa Pesenti-Agliardi, una residenza storica con splendidi giardini, e il Santuario di Sombreno, noto per una misteriosa reliquia visibile da una delle sue finestre. L’itinerario prosegue nei boschi, dove si trovano castagni secolari e roccoli, testimonianze della storia bergamasca. L’escursione continua poi nelle aree umide del parco, lungo torrenti e fiumi, fino al laghetto del Gress, un’area protetta ricca di fauna e flora acquatica. La visita, della durata di circa tre ore, è un’occasione per scoprire l’equilibrio naturale che si instaura dopo l’impronta dell’antropizzazione, guidati da un esperto di Guida Ambientale Escursionistica. Il ritrovo è previsto 15 minuti prima dell’inizio dell’escursione prevista per domenica alle ore 10 all’ampio parcheggio del Santuario della Beata Vergine della Castagna. È necessario iscriversi sul sito di milanoguida.com: la quota di partecipazione è di 19.00€.

Dal 17 al 19 maggio, il borgo antico di Bornato ospita “Franciacorta in Fiore”, una mostra-mercato con aziende del settore verde da tutta Italia. L’evento si svolge venerdì dalle 11:00 alle 19:30, e sabato e domenica dalle 9:30 alle 19:00, con un costo di ingresso di 7 euro.

Nello stesso weekend, Marone diventa la capitale del cibo di strada con “Marone Street Food”. Da venerdì a domenica, dalle 12:00 alle 24:00, in via Vittorio Emanuele, potrete gustare deliziosi piatti di strada, accompagnati da musica dal vivo e intrattenimento.

Limone sul Garda si prepara per l’estate 2024 con una serie di spettacoli pirotecnici. Il primo è previsto per domenica 19 maggio, in occasione della festa di Pentecoste. Gli altri due spettacoli si terranno domenica 7 luglio e mercoledì 14 agosto, quest’ultimo come parte della “Yellow Night”, l’atteso evento del ferragosto gardesano.

Il 17 maggio 2024, alle 17:30, in Piazza del Comune a Cremona percorso di scoperta delle antiche vie del sale. Il tour, che terminerà alle 19:00, partirà dal lato Battistero della piazza, proseguirà fino a Piazza Marconi, lungo Via Tibaldi, verso la Chiesa di San Pietro al Po, e concluderà in Via del Sale, all’incrocio con Via del Giordano. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione.

Il 18 maggio, Cremona Urban Bees ospiterà una serie di eventi presso Cascina Cambonino a Cremona per celebrare la Giornata Mondiale delle Api. Dalle 10:00 alle 11:00 ci sarà “HoneYoga” con Laura Tranchino, seguito da letture a tema per bambini dalle 10:00 alle 11:30. Dopo un picnic sul prato alle 12:00, ci sarà un laboratorio di avvicinamento all’ape dalle 14:00 alle 17:00. Il Museo della Civiltà Contadina “Il Cambonino Vecchio” sarà aperto tutto il giorno.

Dal 17 al 19 maggio, Pizzighettone Fiere dell’Adda organizza “Tre Giorni in Piazza” presso le Casematte di Pizzighettone. L’evento inizierà venerdì 17 maggio alle 18:00 con “Ape?Sì”. Sabato e domenica, gli espositori presenteranno le loro proposte commerciali, e ci saranno anche Street Food, giochi, una mostra fotografica e di pittura, attività sportive e molto altro. Sabato sera ci sarà lo spettacolo “La dolce vita”, mentre domenica ci sarà il teatro con “Le stanze di Igor”.

La visita guidata da Coloniola a Brunate a Como è un viaggio nel tempo che rivela la trasformazione culturale e artistica di un’area extramuraria. Iniziando da Piazza Cavour, il tour segue il lungolago fino a Coloniola, dove si può rivivere l’atmosfera medievale. Si prosegue attraverso il XVI secolo, quando venne costruito il lazzaretto a Villa Geno, fino all’Ottocento, quando l’area divenne commerciale con la costruzione del molo. Il percorso continua con la salita in funicolare a Brunate, offrendo una vista panoramica sul lago di Como e rivelando i due aspetti contrastanti del luogo: l’originario borgo e le magnifiche ville liberty del XIX secolo. La visita si conclude a Brunate, con la possibilità di ammirare il panorama sul Lago di Como. La quota di partecipazione a questo evento di Milano Guide (necessaria iscrizione) previsto per sabato 18 maggio alle ore 10, è di 25.00€ per gli adulti e 21.00€ per gli under 18. La durata è di circa due ore e mezza e il ritrovo è previsto 15 minuti prima in Piazza Cavour.

Dal 17 al 19 maggio 2024, il Lungolario Isonzo a Lecco si anima con il Mercato Europeo. Oltre 60 espositori, tra cui alcuni provenienti dall’Austria e dall’Australia, animeranno il lungolago e l’area food in Piazza Stoppani. La manifestazione sarà aperta dalle 9:00 alle 24:00 venerdì e sabato, e chiuderà alle 22:00 domenica. Il taglio del nastro è previsto per venerdì 17 maggio alle 12:00. Dal 18 al 19 maggio 2024, la Palude di Brivio a Calolziocorte diventa il luogo di ritrovo per gli appassionati di farfalle con l’evento Bioblitz Lombardia. Il sabato, l’esperto Gianluca Ferretti guiderà un monitoraggio presso la palude di Brivio e a Cisano Bergamasco. La domenica, i partecipanti potranno monitorare gli impollinatori selvatici all’Isola della biodiversità e visitare il Bee Point presso Villa Gina a Concesa di Trezzo sull’Adda. Per partecipare, è necessario iscriversi via email a info@parcoaddanord.it o scaricare l’applicazione INaturalist sul proprio smartphone.

Sabato dalle 14 alle 24 e domenica dalle 7 alle 21 l’Area Lago Parè a Valmadrera ospita l’evento Portami al Lago. Tra uscite in barca a vela, noleggio di kayak e SUP, green volley, danza e kung fu tradizionale, dj set, concerto all’alba, salvataggio in acqua e escursione al Sasso di Preguda, ci sarà divertimento per tutti.

Mercatino delle amiche domenica 19 maggio dalle ore 10:30 alle 19.30 alla Pergola, alle porte di Lodi, in via per Ca' dei Bolli 11, sulla via Emilia di fronte al Bennet in territorio comunale di San Martino in Strada. Non un semplice mercatino ma un’esperienza: innanzitutto la possibilità di trovare capi capi vintage, l’usato chic e anche tutto ciò che è fatto a amno o è creativo. Quindi la possibilità di fare acquisti anche coi bambini, grazie ai workshop loro dedicati alle ore 10:30-11:30 e alle ore 14-15, di provare lo Face yoga, dalle ore 12 alle 13, o di partecipare al laboratorio con fiori di stagione. Il mercatino ha anche un risvolto benefico: supporta l’associazione Prometeo odv e in particolare il progetto di malattie epatiche trapianti e oncologia tramite l'associazione Be happy for Life.

A Lodi un ‘fuori porta’ della prestigiosa manifestazione “Piano City Milano”, uno dei festival di pianoforte più rinomati d’Italia. Il programma, intitolato “Around Keith Jarrett The Koln Concert & other improvisations”, è stato curato e organizzato dalla Provincia di Lodi in collaborazione con l’Ufficio Cultura del Comune di Lodi. Tutti i concerti saranno ad ingresso libero.

Il festival inizierà venerdì 17 Maggio alle 21:00 con “Improvisations on Keith Jarrett’s Standard Jazz” presso la Casa San Giuseppe in Via Cesare Battisti 2. Il giorno successivo, sabato 18 Maggio, ci saranno tre eventi: alle 17:00 gli allievi pianisti dell’Accademia delle Arti Gerundia eseguiranno brani di Bach, Mozart, Chopin, Shostakovich e Debussy presso l’Accademia stessa in Via Besana 8; alle 18:00 ci sarà un concerto intitolato “About Keith Jarrett’s Spheres/Hymns” al Tempio dell’Incoronata in Via Incoronata 23; infine, alle 21:00, Andreino Salvadori si esibirà in un concerto per pianoforte, tastiere ed elettronica intitolato “Nido” presso il Chiostro di San Cristoforo in Via Fanfulla 14. La manifestazione continuerà domenica 19 Maggio con due eventi: alle 18:00 i pianisti dell’Accademia di Musica Gaffurio eseguiranno brani di Bach e Haendel presso il Salone dell’Accademia Gaffurio in Via Solferino 20; infine, alle 21:00 ci sarà un concerto intitolato “About Keith Jarrett’s Facing You” presso l’Aula Magna del Liceo Pietro Verri in Via San Francesco 11.

Il 18 maggio 2024, dalle 21 al Teatro Sociale di Mantova concerto del celebre cantautore melodico Fabio Concato.

Il giorno successivo, 19 maggio, dalle 8:00 alle 18:00, si terrà l’evento “Per Corti e Cascine” a Mantova. Questo evento, organizzato dal Consorzio Agrituristico Mantovano, offre sei percorsi tematici per esplorare la campagna e le tecniche di coltivazione, allevamento e trasformazione. Per partecipare, è possibile scrivere a info@agriturismomantova.it.

Infine, dal 17 al 19 maggio, Mantova ospiterà l’ottava edizione del Food&Science Festival, un evento che esplora le intersezioni tra cibo e scienza. Questa rassegna scientifica affronta le sfide globali del nostro tempo, dall’emergenza climatica alle politiche agricole, dalla tradizione produttiva alla digital transformation. Per partecipare, è necessario prenotare. L’evento è organizzato da Confagricoltura Mantova.

Sabato 18 e domenica 19 maggio, il centro di Monza si trasforma in un giardino fiorito con l’evento “Monza in Fiore”. In Piazza Trento e Trieste, vivaisti e fioristi esporranno le loro creazioni, insieme a una selezione di artigianato legato al mondo dei fiori e della natura. Il programma include anche l’esibizione delle Vespe antiche del Vespa Club di Monza, le auto storiche de Le Auto di Magnolia, e un concerto di apertura delle scuole cittadine. Domenica 19 maggio, Monza diventa anche il palcoscenico della Fiera dei Mercanti, un evento che combina shopping e gastronomia. Dalle 9 alle 19, in Via Prina, bancarelle e food truck offriranno una varietà di specialità da gustare.

Dal 17 al 19 maggio, Cavenago Brianza diventa il palcoscenico della sagra brianzola, un evento culinario che celebra le specialità locali come la cassoeula, il risotto alla monzese, la trippa e la polenta. L’evento si svolgerà in Piazza Libertà e a Palazzo Rasini, con un programma di intrattenimento che include musica dal vivo.

Il 18 maggio 2024, i Musei Civici di Pavia, situati in Viale XI Febbraio, 35, celebreranno la Giornata Internazionale dei Musei e la Notte Europea dei Musei. Nel pomeriggio, alle 15:00, ci sarà un laboratorio per famiglie per la creazione di un’opera collettiva dedicata al Parco Visconteo. La sera, dalle 20:30 alle 23:30, i visitatori potranno ammirare il porticato del Castello, recentemente rinnovato e illuminato da un nuovo impianto illuminotecnico. Inoltre, sarà possibile visitare la Quadreria dell’Ottocento e partecipare a un’esperienza sperimentale, ‘800: Musiche in Quadreria’, grazie all’impegno dei giovani musicisti e dei docenti del Liceo Musicale dell’Istituto Magistrale Cairoli.

Dal 17 al 19 maggio 2024, la Piazza della Repubblica a Garlasco, PV, rivivrà i momenti salienti della Battaglia di Garlasco del 1524 attraverso una serie di celebrazioni. Queste includono una sfilata storica per le vie del centro, banchetti d’epoca e spettacoli nella piazza del Municipio.

Il 18 maggio 2024, le vie del centro di Gambolò, PV, si animeranno con la Notte Bianca. Dalle 18:00 fino a tarda notte, la piazza sarà animata da musica dal vivo, sfilate di moda, esibizioni di danza e giochi per i bambini.

A Sondrio venerdì 18 maggio, sabato 19 e domenica 20 maggio piazzale Bertacchi si trasforma in ‘Palco libero’ un palcoscenico aperto dalle 18:00 alle 21:00, dove chiunque può esibirsi. Alle 21 al Teatro Sociale saggio finale della Civica Scuola di Musica con “Notre Dame de Paris”. Il 19 maggio merenda in famiglia al Parco Adda Mallero dalle 15:00 alle 18:30. Piazza Garibaldi ospiterà la Giornata del Gemellaggio Sondrio-Sao Mateus, con parate, spettacoli e danze dalle 8:00 alle 23:00. In serata, l’Auditorium Torelli ospiterà il concerto “Note in Dono” del coro C.A.I. e del Coro ASPIS di Milano alle 21:00. Domenica, il Parco Adda-Mallero offre “Natura che Avventura”, laboratori e giochi dalle 14:30 alle 16:30.

Il 18 maggio 2024, la Sala Montanari di Varese ospiterà l’apertura del Festival Nord in giallo. Quest’anno, la rassegna celebra Piero Chiara, autore iconico del territorio, con un reading teatrale tratto dal suo romanzo più noir, Saluti notturni dal Passo della Cisa. Stefano Orlandi, interprete di Piero Chiara, indosserà gli oggetti di scena e gli abiti originali dell’autore, conservati nel Museo di Villa Mirabello. Lo spettacolo inizierà alle 21.00 e l’ingresso sarà libero e gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Il Monastero di Torba a Gornate Olona, un bene del FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano, ospiterà la quarta edizione di Herbarium, un evento dedicato alle piante officinali e ai loro innumerevoli usi passati e attuali, il 18 e 19 maggio 2024, dalle 10.30 alle 18.00. L’evento, che riflette la storia del luogo e la coltivazione di erbe medicinali praticata per secoli dalle monache del monastero, offrirà una serie di attività per adulti e bambini, tra cui escursioni, approfondimenti, picnic e laboratori. Saranno presenti espositori di prodotti del territorio di Varese e della Lombardia, Piemonte, Val d’Aosta e Sicilia, che venderanno erbe officinali, bulbi, spezie, essenze, tinture madri, fiori spontanei, creazioni artistiche e artigianali, liquori, distillati, genepì e piante montane, accessori e monili, cosmetici, confetture e sciroppi, rimedi naturali, quaderni. Nel corso delle due giornate, ci saranno escursioni guidate in Valle Olona per scoprire il suo ecosistema fluviale, conferenze sul giardino e sugli erbari, laboratori per adulti e bambini, degustazioni di eccellenze locali e passeggiate dedicate alla biodiversità del territorio.