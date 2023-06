Sopravvivere tutta la notte tra campi ed edifici abbandonati, la sfida di Zombie Apocalypse

Villanterio, 22 giugno 2023 – “Far vivere a tutti i partecipanti emozioni forti, in un ambiente sano e controllato”: questo è quanto promette Zombie Apocalypse, evento in programma per sabato a Villanterio. “ Un’esperienza estrema – garantiscono gli organizzatori -: i partecipanti vivranno scene particolarmente intense che potrebbero risultare sgradevoli o terrorizzanti. Tutte le situazioni saranno estremamente realistiche e prevederanno forti interazioni con gli attori, pertanto, tutti i partecipanti dovranno firmare una specifica liberatoria (disponibile nella sezione Regolamento) che attesti la piena consapevolezza di partecipare sotto la propria volontà e responsabilità”.

All’evento già sold-out, hanno deciso di iscriversi oltre 2mila persone pagando una quota a partire da 139 euro a testa in cambio di zaino, acqua, barretta energetica, tuta integrale e coperta termica.

Zombie Apocalypse, vietato a chiunque non goda di un buono stato di salute psico-fisico durerà circa 24 ore, dalle 13 di sabato alle 10 di domenica, ed esporrà i partecipanti a un costante accumulo di stress per un periodo prolungato.

“Consigliamo di risparmiare le energie nella fase diurna; la notte sarà lunga, movimentata e decisamente pericolosa”, assicurano gli organizzatori.